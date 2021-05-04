Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Eylül kaldı
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Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Eylül kaldı

Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Eylül kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor iç transferde libero Eylül Akarçeşme ile yeniden anlaştı.

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor iç transferde libero Eylül Akarçeşme ile yeniden anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Eylül 2 sezon daha bizimle. Genç ve başarılı liberomuz Eylül Akarçeşme'nin sözleşmesi 2022-23 sezonu sonuna kadar uzatıldı. Eylül'e, Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımımız ile başarılı sezonlar geçirmesini dileriz" ifadelerine yer verildi. Öte yandan takımdan ayrılan Janset Cemre Erkul, THY ile Ecem Alıcı ise Sarıyer Belediyespor'la anlaştı.


- Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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