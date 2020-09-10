Aydilge'den ömürlük aşk reçetesi Kendi söz ve bestelerini yazıp yorumlayan başarılı sanatçı Aydilge, yeni şarkısı "Bir Kedim Var"ı dinleyicisiyle buluşturdu.

AYDİLGE'DEN SEZEN AKSU'YA ANLAMLI GÖNDERME!

Yeni şarkısında gerçek ve saf sevgiden bahseden Aydilge, söz ve bestesi kendisine ait olan şarkısında hayranlık duyduğu Sezen Aksu'ya da gönderme yapıyor. Yıllar önce Sezen Aksu'nun ''Bir kedim bile yok, anlıyor musun?'' diyerek seslendirdiği Gülümse şarkısına geceler boyu eşlik ettiğini anlatan Aydilge, bu sefer kendi bestelediği şarkısına ''Bir Kedim Var'' adını vererek kendi geçmişini de yad ediyor.

KLİBİNİ EŞİNE ÇEKTİRDİ!

Her fırsatta eşine duyduğu aşkı ve hayranlığını dile getiren Aydilge'nin "Bir Kedim Var" isimli yeni teklisinin video klibinin yönetmenliğini de müzisyen eşi Utku Barış Andaç üstlendi. Yaz ayının son günlerinde Şile Saklıgöl'de çekilen video klip, muhteşem doğa görüntüleriyle dikkat çekiyor.

Kaynak: Bültenler