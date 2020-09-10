Aydilge'den ömürlük aşk reçetesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydilge'den ömürlük aşk reçetesi

Kendi söz ve bestelerini yazıp yorumlayan başarılı sanatçı Aydilge, yeni şarkısı "Bir Kedim Var"ı dinleyicisiyle buluşturdu.

Aydilge'den ömürlük aşk reçetesi
10.09.2020 08:44 | Son Güncelleme: 10.09.2020 08:48

AYDİLGE'DEN SEZEN AKSU'YA ANLAMLI GÖNDERME!

Yeni şarkısında gerçek ve saf sevgiden bahseden Aydilge, söz ve bestesi kendisine ait olan şarkısında hayranlık duyduğu Sezen Aksu'ya da gönderme yapıyor. Yıllar önce Sezen Aksu'nun ''Bir kedim bile yok, anlıyor musun?'' diyerek seslendirdiği Gülümse şarkısına geceler boyu eşlik ettiğini anlatan Aydilge, bu sefer kendi bestelediği şarkısına ''Bir Kedim Var'' adını vererek kendi geçmişini de yad ediyor.

KLİBİNİ EŞİNE ÇEKTİRDİ!

Her fırsatta eşine duyduğu aşkı ve hayranlığını dile getiren Aydilge'nin "Bir Kedim Var" isimli yeni teklisinin video klibinin yönetmenliğini de müzisyen eşi Utku Barış Andaç üstlendi. Yaz ayının son günlerinde Şile Saklıgöl'de çekilen video klip, muhteşem doğa görüntüleriyle dikkat çekiyor.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Erol Evgin Acun Ilıcalı Okan Bayülgen
Spor Fatih Terim Eddie Newton Sergen Yalçın Servet Yardımcı Ricardo Quaresma
Daha Fazla Milli Antalya Jandarma Otomobil
Şu an buradasınız: Aydilge'den ömürlük aşk reçetesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 08:48:53. #1.15#
title