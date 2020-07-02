Ayder aslına dönüyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından son yıllarda plansız ve çirkin yapılaşmaya sahne olan ve doğa güzelliği risk altına giren Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'nda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından son yıllarda plansız ve çirkin yapılaşmaya sahne olan ve doğa güzelliği risk altına giren Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'nda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nın çehresini değiştirip, yeniden turizm cenneti yapacak proje TOKİ tarafından hayata geçiriliyor. Yapımı 24 saat aralıksız sürdürülen proje kapsamında, Ayder

Yaylası'nda yol ve altyapı inşaatı da devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaylaya geçtiğimiz ay yaptığı son ziyaretinde yol kenarındaki kaçak yapılar için verdiği talimat yerine getirilerek yıkımları gerçekleştirildi. Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda engel teşkil eden yapıların yıkım esnasında ilçe belediye ekipleri tarafından tebliği yapılarak vatandaşların da kendi elleriyle yetkililere yardımcı olduğu gözlendi.

Ayder'de, festival alanı olarak bilinen 20 dönümlük yeşil alana konulup çevreyi çirkinleştiren ve turistlere rahatsızlık veren işgalleri önleyip, doğanın bozulmasını önlemek amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

tarafından kamulaştırma işlemlerinin devam ettiği Ayder'deki alanın yaklaşık üçte biri vatandaşla anlaşma yoluyla kamulaştırılırken, kalanı yargı yoluyla, bedel tespiti ve Hazine adına tapu tescili yapıldı.

(Cemil Kus/İHA)

Kaynak: İHA