Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli?

Karagül dizisinde canlandırdığı karakter ile tanınan başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan dizileri! Ayça Ayçin Turan kimdir? AAyça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli?

Karagül dizisinde canlandırdığı karakter ile tanınan başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan dizileri! Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli?

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'da doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın Babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011 yılında çıkan ve Türkiye yapımı Dinle Sevgili dizisinde Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül serisinde Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlike filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2015-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerinde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Günümüzde ise Ocak 2020 tarihinde başlayan Zemheri dizisinde başrol karakter olan Firuzeyi canlandırmaktır.

AYÇA AYŞİN TURAN DİZİLERİ

2011-2012 Dinle Sevgili Gülfem Yardımcı Oyuncu FOX

2013-2016 Karagül Ada Şamverdi Yardımcı Oyuncu FOX

2016 Altınsoylar Burcu Günebakan Başrol Oyuncusu Kanal D

2017-2018 Meryem Meryem Akça Sargun Başrol Oyuncusu Kanal D

2018-2019 Hakan: Muhafız Leyla Sancak Başrol Oyuncusu Netflix

2020 Zemheri Firuze Pınar Başrol Oyuncusu Show TV

2020-2021 Arıza Halide Gürkan Başrol Oyuncusu Show TV

2021 Menajerimi Ara Kendisi Konuk Oyuncu Star TV

2021- Ada Masalı Haziran Başrol Oyuncusu Star TV