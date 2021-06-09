Aybüke Yalçın kimdir? Şehit öğretmen Aybüke Yalçın ne zaman öldü, nasıl vefat etti?
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Aybüke Yalçın kimdir? Şehit öğretmen Aybüke Yalçın ne zaman öldü, nasıl vefat etti?

Aybüke Yalçın kimdir? Şehit öğretmen Aybüke Yalçın ne zaman öldü, nasıl vefat etti?
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Aybüke Yalçın ne zaman öldü? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Öğretmen olarak görev yaptığı sırada Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de Batman'da 22 yaşındayken teröristlerin saldırısı sonucu şehit edildi. Müzik öğretmeni olan Yalçın'ın ilk görev yeriydi. Peki, Aybüke Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli? Şehit öğretmen Aybüke Yalçın ne zaman öldü, nasıl vefat etti?

Aybüke öğretmen, henüz 22 yaşındaydı. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aradan geçen 3 yılın ardından Aybüke Yalçın her yıl mezarı başında anılıyor. İşte, Aybüke Yalçın hayatı...

AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

1994 yılında Çorum Osmancık'ta doğdu. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. 2016'da Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı. Aynı zamanda izci lideriydi. Atandığını öğrendiğinde ise sevincini sosyal medyadan ''Öğretmen oldum ben'' paylaşımıyla duyurmuştu.

Aybüke Yalçın kimdir, nereli? Şehit öğretmen Aybüke Yalçın nasıl öldü?

Müzikoloji bölümünde yüksek lisansa başlayan Yalçın, karne günü evine döndüğü sırada 9 Haziran 2017 tarihinde Batman'da teröristlerin hain saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Aybüke Yalçın kimdir, nereli? Şehit öğretmen Aybüke Yalçın nasıl öldü?

Vefat ettiğinde henüz 22 yaşındaydı. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Aybüke Yalçın kimdir? Şehit öğretmen Aybüke Yalçın ne zaman öldü, nasıl vefat etti? - Haberler
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