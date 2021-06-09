Aybüke Yalçın kimdir? Şehit öğretmen Aybüke Yalçın ne zaman öldü, nasıl vefat etti?

Aybüke Yalçın ne zaman öldü? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Öğretmen olarak görev yaptığı sırada Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de Batman'da 22 yaşındayken teröristlerin saldırısı sonucu şehit edildi. Müzik öğretmeni olan Yalçın'ın ilk görev yeriydi. Peki, Aybüke Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli? Şehit öğretmen Aybüke Yalçın ne zaman öldü, nasıl vefat etti?