Ayasofya tartışması: Rus Ortodoks Kilisesi Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi fikrini 'Orta Çağ'a...
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Ayasofya tartışması: Rus Ortodoks Kilisesi Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi fikrini 'Orta Çağ'a...

Rus Ortodoks Kilisesi Dış Kilise İlişkileri Dairesi Başkanı Piskopos Mitropolit İlarion, Türkiye'nin Ayasofya'yı müzeden camiye dönüştürme isteğini "Orta Çağ'a dönüş" olarak tanımladı.

Ayasofya tartışması: Rus Ortodoks Kilisesi Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi fikrini 'Orta Çağ'a...
04.07.2020 19:47 | Son Güncelleme: 04.07.2020 20:05

Rus Ortodoks Kilisesi, Türkiye'nin Ayasofya'yı müzeden camiye dönüştürme isteğini "Orta Çağ'a dönüş" olarak tanımladı.

Rus Ortodoks Kilisesi'nin Dış Kilise İlişkileri Dairesi Başkanı Piskopos Mitropolit İlarion çok sayıda farklı mezhebin bir arada yaşadığı bir dünyada, inananların duygularına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Rus Interfax haber ajansının haberine göre Cumartesi günü resmi televizyon kanalında konuşan Piskopos İlarion, Ayasofya'nın tam karşısında Sultanahmet Camii'nin de bulunduğunu hatırlatarak 'Türkiye'de camii eksikliği olmadığını, kararın açıkça siyasi bir karar olduğunu' ifade etti.

İlarion, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmek istenmesinin "din özgürlüklerinin kabul edilemez bir ihlali olduğu" yorumunu yaptı.

İlarion, "Şimdi Orta Çağ'a geri dönemeyiz. Çok kutuplu, çok mezhepli bir dünyada yaşıyoruz ve inananların duygularına saygı göstermemiz gerekiyor" dedi.

'Ülke içi siyasete dönük bir adım'

Rus Ortodoks Kilisesi'nin Ayasofya'nın camiye dönüştürülme amacına anlam veremediğini de belirten İlarion bu girişimin ardında 'ülke içi siyasete yönelik bir amaç olduğuna inandığını' söyledi.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülme girişime karşı çıkanlar arasında İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos da var.

Patrik, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesinin Hristiyanları hayal kırıklığına uğratacağını, Doğu ile Batı arasında 'çatlağa' neden olabileceğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Yunan hükümeti de Türkiye'ye Ayasofya'nın müze olarak korunması çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Ayasofya ile ülke dışından yapılan açıklamaları 'Türkiye'nin egemenliğine saldırı' olarak gördüğünü söylüyor.

Ayasofya'da, İstanbul'un fethinin yıldönümü kutlamaları kapsamında 29 Mayıs'ta Fetih Suresi'nin okunmasından sonra Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması tartışmaları yeniden alevlenmişti.

BBC

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