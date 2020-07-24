Ayasofya'nın kedisi Gli Ayasofya halısındaki pozu ile binlerce beğeni aldı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli ile bir video paylaşmıştı. Sosyal medyada çok konuşulan Gli hayatından gayet memnun görünüyor. Ayasofya kedisi Gli hakkında merak edilenler

Ayasofya ziyaretçilerinin sık sık fotoğraflarını paylaştığı Gli, ibadete açılan Ayasofya Camii'de de çok ilgi görüyor.

AYASOFYA'NIN KEDİSİ GLİ

Geçtiğimiz sene trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Ayasofya Kültür Envanteri adlı kitabında Gli'den bahsetmişti. Ayasofya'ya giden pek çok misafir kediyle fotoğraflarını paylaşmakta. İbadete açılan Ayasofya Camii içerisinde de çok rahat görünen Gli, açılış hazırları boyunca da buradaydı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile de son hazırlıkları kontrol edenler arasında kedi Gli vardı. Yerlikaya "Gli hayatından memnun, merak etmeyin" diyerek videoyu paylaştı.

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