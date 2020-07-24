Ayasofya'nın kedisi Gli Ayasofya halısındaki pozu ile binlerce beğeni aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Ayasofya'nın kedisi Gli Ayasofya halısındaki pozu ile binlerce beğeni aldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli ile bir video paylaşmıştı. Sosyal medyada çok konuşulan Gli hayatından gayet memnun görünüyor. Ayasofya kedisi Gli hakkında merak edilenler

24.07.2020 11:36 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:42

Ayasofya ziyaretçilerinin sık sık fotoğraflarını paylaştığı Gli, ibadete açılan Ayasofya Camii'de de çok ilgi görüyor.

AYASOFYA'NIN KEDİSİ GLİ

Geçtiğimiz sene trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Ayasofya Kültür Envanteri adlı kitabında Gli'den bahsetmişti. Ayasofya'ya giden pek çok misafir kediyle fotoğraflarını paylaşmakta. İbadete açılan Ayasofya Camii içerisinde de çok rahat görünen Gli, açılış hazırları boyunca da buradaydı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile de son hazırlıkları kontrol edenler arasında kedi Gli vardı. Yerlikaya "Gli hayatından memnun, merak etmeyin" diyerek videoyu paylaştı.

AYASOFYA CAMİİ'DE İLK CUMA NAMAZINA SAYILI DAKİKALAR KALDI

Ayasofya'nın kedisi Gli Ayasofya halısında pozu ile binlerce beğeni aldı
Ayasofya'nın kedisi Gli Ayasofya halısındaki pozu ile binlerce beğeni aldı

İlgili Haberler

İsrail'in Ayasofya kararına tepkisi ne oldu?
İsrail'in Ayasofya kararına tepkisi ne oldu?
Ayasofya trafik yoğunluğu ne durumda? Ayasofya'ya giden yollar açık mı, kapalı mı? Ayasofya yolları yoğun mu?
Ayasofya trafik yoğunluğu ne durumda? Ayasofya'ya giden yollar açık mı, kapalı mı? Ayasofya yolları yoğun mu?
Ayasofya'ya nasıl gidilir! Ayasofya nerede? Toplu taşıma ile Ayasofya'ya nasıl gidilir?
Ayasofya'ya nasıl gidilir! Ayasofya nerede? Toplu taşıma ile Ayasofya'ya nasıl gidilir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Ekonomi
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Güncel
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı 3. Sayfa
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor Güncel
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti Ekonomi
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı için belirlenen alanlar doldu, girişler durduruldu
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı için belirlenen alanlar doldu, girişler durduruldu
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Son Dakika: Altın rekora doymuyor! 418 lirayla tarihi zirvesini gördü
Son Dakika: Altın rekora doymuyor! 418 lirayla tarihi zirvesini gördü
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yola çıktı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yola çıktı
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
TFF'nin verdiği maske ve sosyal mesafe cezası toplam 1 milyon 768 bin 700 TL'yi buldu
TFF'nin verdiği maske ve sosyal mesafe cezası toplam 1 milyon 768 bin 700 TL'yi buldu
Kuyumculuk sektörünün vazgeçilmez bileziği Adana burmasının 2 bin 400 yıldır modası geçmiyor
Kuyumculuk sektörünün vazgeçilmez bileziği Adana burmasının 2 bin 400 yıldır modası geçmiyor
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Digitürk, yayın hakkı için TFF'ye iki şart sundu: Süper Lig'in isim hakkını satalım ve 1. Lig'i TRT'ye verelim
Digitürk, yayın hakkı için TFF'ye iki şart sundu: Süper Lig'in isim hakkını satalım ve 1. Lig'i TRT'ye verelim
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Selçuk Yöntem Mehmet Ali Erbil
Spor Selçuk İnan Fatih Terim Sergen Yalçın Abdullah Avcı Koray Gençerler
Daha Fazla Muğla Fransa Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ayasofya'nın kedisi Gli Ayasofya halısındaki pozu ile binlerce beğeni aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 11:42:59. #1.15#
title