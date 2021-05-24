Avustralya istihbaratı, ülkede yabancı ajanların dahil olduğu 500 vaka tespit etti
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Avustralya istihbaratı, ülkede yabancı ajanların dahil olduğu 500 vaka tespit etti

Avustralya istihbaratı, ülkede yabancı ajanların dahil olduğu 500 vaka tespit etti
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Avustralya istihbaratı, iç siyasete müdahale eden gizli yabancı ajanların dahil olduğu 500 kadar vaka tespit etti.

Avustralya istihbaratı, iç siyasete müdahale eden gizli yabancı ajanların dahil olduğu 500 kadar vaka tespit etti.

Sydney Morning Herald'ın haberine göre, gazeteci Peter Hartcher'ın yeni kitabı Red Zone için yaptığı röportajda, üst düzey bir istihbarat yetkilisi, 2020 yılının sonlarında Avustralya'da yaklaşık 500 "bilinen veya şüphelenilen yabancı müdahale ve casusluk vakası" olduğunu bildirdi.

Haberde, "Bu tür faaliyetlerin arkasında birkaç ülke var ancak yetkililer, Çin Komünist Partisi'nin, (ÇKP) Avustralyalı siyasetçileri ve siyasi süreçleri gizlice etkilemeye çalışma konusunda açık farkla 'en aktif olanı' olduğunu kaydetti." ifadesi kullanıldı.

İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan yetkili, yabancı ajanların dahil olduğu 500 civarında vakadan "şüpheli" olanların tamamının doğrulanmadığını ve tespit edilemeyen vakaların da olmasının muhtemel olduğunu aktardı.

Avustralya'nın İstihbarat Güvenlik Teşkilatı (ASIO), 2018'de ülkede yabancı istihbarat birimlerinin girişimlerinin eşi görülmemiş şekilde arttığı uyarısı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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