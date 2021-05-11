Avustralya'daki Türk-İslam Cemiyetleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı
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Avustralya'daki Türk-İslam Cemiyetleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı

Avustralya'daki Türk-İslam Cemiyetleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Avustralya'daki Türk-İslam Cemiyetleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayarak, İslam dünyasını ve dünya kamuoyunu Kudüs'te yaşananlara duyarlı olmaya ve İsrail'in hukuk dışı eylemlerine engel olmaya çağırdı.

Avustralya'daki Türk-İslam Cemiyetleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayarak, İslam dünyasını ve dünya kamuoyunu Kudüs'te yaşananlara duyarlı olmaya ve İsrail'in hukuk dışı eylemlerine engel olmaya çağırdı.

Saldırılara ilişkin Avustralya'daki Türk-İslam Cemiyetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'ün, Müslümanlar nezdindeki önemi vurgulandı.

Açıklamada, Kudüs'e hakim olan şiddet, kaos ve kargaşanın en büyük sebebinin İsrail'in saldırgan politikaları olduğu kaydedilerek, "Kurulduğu günden beri işgal politikası takip eden İsrail, hemen her gün Filistin halkını aşağılamakta, masum insanlara baskı ve şiddet uygulamakta, insanların mallarını ve mülklerini gasp etmektedir. Üstelik İsrail, Kudüs'ün statüsünü de değiştirerek şehrin Müslüman kimliğini hızla yok etmeye çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'in 1948'den bu yana yaptığı hukuksuz icraatlarının hukuki yaptırım görmediği hatırlatılan açıklamada, son saldırılara gerekli tepki verilmediği sürece İsrail'in saldırganlıklarına devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Avustralya'da faaliyet gösteren Türk-İslam Cemiyetleri olarak İsrail'in mübarek ramazan ayında Müslümanların kutsallarına yaptığı saygısızlığı kınıyor, İsrail'i kurulduğu günden beri sistematik şekilde sürdürdüğü gasp, baskı, şiddet ve insan hakları ihlallerine son vermeye davet ediyoruz.

Kudüs sadece Filistin-İsrail meselesi değil, bütün İslam dünyasının meselesidir. Aslında Kudüs, sadece İslam dünyasının değil, bütün dünyanın meselesidir. Bu vesileyle İslam dünyasını ilk kıblemiz Kudüs'e karşı duyarlı olmaya, dünya kamuoyunu ise adaletli olmaya ve İsrail'in hukuk dışı eylemlerini kınamaya ve bu eylemlere engel olmaya çağırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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