Avustralya'da Anadoluspor kupaya veda etti

17.09.2019 16:00

Avustralya Futbol Federasyonu Kupası çeyrek final maçında (FFA Cup) kendi sahasında A Lig takımlarından Central Coast Mariners takımına uzatmalarda yediği golle 1-0 mağlup olan Türk takımı Anadoluspor (Hume City FC) kupaya veda etti.

FFA Cup'ta tek maç üzerinden oynanan yarı finale yükselme maçında Avustralya'da Victoria Ulusal Premier Lig'de mücadele eden Anadoluspor ve A Lig takımlarından Central Coast Mariners karşılaştı.

Türk taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Anadoluspor'un Melbourne'daki sahasında oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lik sonuçla gitti.

İkinci yarıya Anadoluspor'a oranla daha iyi başlayan ve bir şutu direkten dönen Central Coast Mariners takımı, 90+2'de Abraham Majok'un ayağından bulduğu golle karşılaşamadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Anadoluspor FFA Cup'a veda ederken Central Coast Mariners takımı yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA