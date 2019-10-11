Avrupa'ya 154 tonluk proje taşındı

11.10.2019 10:14

Ankara'da üretilen 154 tonluk dev elektrik trafosu, test işlemleri için Hollanda'nın Rotterdam kentine taşındı. Büyük bir titizlikle yürütülen taşıma işlemi boyunca kara, deniz ve nehir yolları kullanıldı. Trafo, test işlemlerinin ardından aynı rota üzerinden Ankara'ya geri getirilecek.



16 Eylül 2019 tarihinde Ankara'dan yola çıkan 154 tonluk dev trafo Rotterdam'a ulaştı. İlk olarak, Ankara'dan kara yoluyla İstanbul Haydarpaşa Limanı'na getirilen, aksesuarları hariç 154 ton ağırlığında ve 110 metreküp hacmindeki dev trafo, 20 Eylül 2019 tarihinde Haydarpaşa limanından Hollanda'nın Rotterdam şehrine doğru yola çıktı. Rotterdam limanında nehir gemisine tahliye edilen ve test sahasına indirilen trafonun 20 günün sonunda aynı rota üzerinden Ankara'ya geri getirilmesi planlanıyor.



"Ankara'dan İstanbul'a karayolu ile ara nakliyesi sırasında geçiş yapılan tüm köprüler bypass edildi"



Taşıma işlemi sırasında büyük bir ekibin titizlikle çalışmaları sürdürdüğünü belirten Mars Hava Deniz Kargo Proje Satış ve Operasyon Müdürü Ahmet Yüksek rüzgar türbini, trafo ve benzeri ağır tonajlı yüklerin taşınmasının farklılaştırılmış çözümlerle sağlandığının altını çizerek, "Karayolu taşımaları sadece gün ışığında yapılabilen bu tip ağır tonajlı yüklerin sevkiyatı sırasında ara nakliye lojistiğin zorlu kısmını oluşturuyor. Dorsesiyle birlikte yerden yüksekliği 5.10 metre olan trafonun Ankara'dan İstanbul'a karayolu ile ara nakliyesi sırasında geçiş yapılan tüm köprüler bypass edildi ve bu işlem gerçekleştirilirken diğer ekiplerle koordineli bir şekilde çalışıldı. Ardından trafo, İstanbul'da güvenli bir şekilde Haydarpaşa limanında gemiye nakledildi. Son adımda ise yük, Rotterdam limanına ulaştırılarak, nihai varış noktası olan Nijmegen'e sevk edilmek üzere gemiden limbo tahliye yöntemiyle nehir gemisine bırakılarak tekrar sabitlendi. Tüm bu işlemleri büyük bir hassasiyetle tamamlayan deneyimli ekibimiz, trafonun dönüş rotası için hazırlıklarına başladı" ifadelerini kullandı.



Ağır tonajlı ve yüksek hacimli yüklerin taşınması için özel çözümler geliştirdiklerini ifade eden Ahmet Yüksek, "Mars Hava ve Deniz Kargo olarak proje taşımacılığında edindiğimiz tecrübeyle müşterilerimize fayda sağlamayı hedefliyoruz. Ağır tonajlı ve yüksek hacimli yüklerin taşınması noktasında müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda, ekibimizi koordine ederek, istenilen noktaya hızlı, güvenilir ve avantajlı taşımacılık hizmeti veriyoruz. Farklı yüklere uygun full&part charter gemi kiralamaları, intermodal&multimodal taşımaları, liman hizmetleri, elleçleme ekipmanlarının tedarik edilmesi, yol izinlerinin alınması, eskort araç tedariki ve projeye uygun depolama çözümleri gibi taşımacılığa dair tüm aşamaları uçtan uca sunuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA