Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nı 6 altın, 6 gümüş, 11 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, ümitler kategorisinde şampiyon oldu.

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nı 6 altın, 6 gümüş, 11 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, ümitler kategorisinde şampiyon oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonanın son günündeki ümitler ve yıldızlar kategorilerinde Türkiye, 2 altın, 1 gümüş, 5 bronz madalya kazandı.

Ümitler kategorisinde erkekler 68 kiloda Aslan Demir ile +87 kiloda Hüseyin Berat Demircioğlu altın madalya, +87 kilo Oğuz Tokgöz bronz madalya, kadınlar 62 kiloda Zehra Kaygısız bronz madalya elde etti.

Yıldızlar kategorisinde erkekler 57 kiloda Alper Tuncay gümüş, 45 kiloda Yusuf Badem ve 53 kiloda Ahmet Boğaçhan Ceylan ile kızlar 41 kiloda Melisa Yıldız, kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Ümitlerde 13 madalya

Ümitler kategorisinde toplamda 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan Türkiye, takım halinde Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Ümitler kategorisinde erkek takım sıralamasında de ilk sırada yer almayı başaran ay-yıldızlı tekvandocular, kadın takım sıralamasında ise üçüncü oldu.

Yıldızlar kategorisinde, toplamda 1 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya elde den milliler, genel klasmanda üçüncü sırada yer almayı başardı.

Madalya tablosu

Ümitler:

Altın Madalya: Görkem Polat (54 kilo), Aslan Demir (68 kilo), Taha Enbiya Biçer (87 kilo), Hüseyin Berat Demircioğlu (+87 kilo) Aleyna Şenyurt (49 kilo)

Gümüş Madalya: İkra Kayır (67 kilo), Huri Korkut (73 kilo)

Bronz Madalya: Mahmut Küskü (58 kilo), Gökhan Emre Kesgin (63 kilo), Oğuz Tokgöz (+87 kilo), Elif Ilgın Öztabak (49 kilo), Zehra Kaygısız (62 kilo) Aysel Nur Sağlık (+73 kilo)

Yıldızlar:

Altın madalya: Hayrunnisa Gürbüz (37 kilo)

Gümüş madalya: Hakan Arslan (41 kilo), Ali Sami Pelit (49 kilo), Alper Tuncay (57 kilo), Ceren Çetinel (59 kilo)

Bronz madalya: Yusuf Badem (45 kilo), Ahmet Boğaçhan Ceylan (53 kilo), Melisa Yıldız (41 kilo), Sahra Nur Özdemir (44 kilo), Melisa Eravcı (44 kilo)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur