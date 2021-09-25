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Kocaeli'de "Avrupa Spor Haftası" etkinliklerle kutlanıyor

AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Delegasyonunca "Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri" sloganıyla 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Avrupa Spor Haftası" dolayısıyla İzmit Kent Meydanı'nda program düzenlendi.

Etkinliklerin ilk günündeki programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, eğlenmek ve aynı zamanda sağlıklı yaşamak için düzenlenen spor organizasyonunda bir araya geldiklerini belirterek "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte Büyükşehir olarak Avrupa Spor Haftası kapsamında yaşam boyu spor için sporun hayatın tümüne yayılması için sporun bir yaşam biçimi olması için etkinlikler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliklere katılmak için İzmit Kent Meydanı'na gelen gençlere spora dair tavsiyelerde bulunan Büyükakın, çocuk ve gençlerle birlikte çeşitli branşlarda spor yaparak onların heyecanına ortak oldu.

İzmit Kent Meydanı'nda programda, floor curling, masa tenisi, şişme rodeo, şişme oyun parkuru, golf, çuval yarışı, halat çekme, halk oyunları gibi etkinlikleri yer aldı.

Organizasyon spor okulları, bilgi evleri öğrencileri ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapılıyor.

Etkinliklere, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Kültür ve Turizm İl Müdürü Fatih Taşdelen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kocaeli'de Avrupa Spor Haftası etkinliklerle kutlanıyor

Kocaeli'de Avrupa Spor Haftası etkinliklerle kutlanıyor

Kocaeli'de Avrupa Spor Haftası etkinliklerle kutlanıyor

Kocaeli'de Avrupa Spor Haftası etkinliklerle kutlanıyor

Kocaeli'de Avrupa Spor Haftası etkinliklerle kutlanıyor

Kocaeli'de Avrupa Spor Haftası etkinliklerle kutlanıyor

Kocaeli'de Avrupa Spor Haftası etkinliklerle kutlanıyor

AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri
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