Avrupa seçimlerinin kazananları ve kaybedenleri

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sona erdi. Kıta genelinde girilen ideolojik mücadele ulusal seviyede siyasi partilerin çekişmesine sahne oldu. Fransa'da erken seçim çağrılarına yol açan AP seçimleri Yunanistan'da başbakan tarafından erken genel seçim kararı alınmasına neden oldu.

AP, 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeden gelen siyasetçilerin ülkelerine göre değil ideolojilerine göre gruplara ayrıldığı bir kurum. O halde kıtada hangi eğilimler güç kazandı, hangileri kaybetti? Euronews.com'da Görüntüle