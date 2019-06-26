Avrupa Oyunları'nda madalya sayısı 5'e çıktı

Belarus'un başkenti Minsk'te süren 2. Avrupa Oyunları'nda serbest stil 74 kiloda güreşçi Soner Demirtaş gümüş ve 57 kiloda güreşçi Süleyman Atlı bronz madalya kazandılar. Böylece Türkiye Oyunlardaki madalya sayısını 5'e çıkarmış oldu.

74 kiloda Avrupa Şampiyonu güreşçi Soner Demirtaş, finalde dünya şampiyonu Rus Zaurbek Sıdakov'a yenilerek gümüş madalya kazandı. 57 kiloda Süleyman Atlı, repesajda Gürcü rakibi Lasha Lomtzadze'yi (6-0) üçüncülük maçına hak kazandı. Milli sporcu Ukraynalı Taras Markovych'i (12-9) yenerek bronz madalya kazandı. 86 kiloda Fatih Erdin repesajda İsrailli Yuri Kalshnikov'u (12-0) sayı tuşuyla yendi. Milli güreşçi bronz madalya için karşılaştığı Alman Ahmed Dudarov'a (5-3) öndeyken son anlarda verdiği puanlarla (10-8) kaybederek beşinci oldu.

125 kiloda Fatih Yaşarlı repesajda Yunanlı Ioannis Kargiotakis'i (4-0) yendi. Milli güreşçi bronz madalya için karşılaştığı Ukraynalı Oleksi Khotsianıvski'e (2-1) yenilerek beşinci oldu.

Selahattin Kılıçsallayan Ukraynalı Gor Oganesyan'a Baki Şahin Ukraynalı Murazi Mechelidze'ye (6-0) yenilerek elendiler.

Kadın güreşçilerden 53 kiloda Zeynep Yetgil ve 68 kiloda Buse Tosun rakiplerine kaybederek elendiler.

Özgür Varlık'tan Tokyo 2020 Kotası

Atıcılıkta Özgür Varlık 25m çabuk atış tabanca elemelerinde 580 puanla 5. olarak finale çıktı ve finaldeki diğer rakipleri halihazırda kota almış olduğundan Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Özgür finalde 6. oldu. Aynı branşta Murat Kılıç 8. olarak elendi. Skeette Nur Banu Özpak elemelerde 7. olarak finale kalamadı.

Badmintoncular gruptan çıktılar

Badmintonda Emre Lale gruptaki ikinci maçını da kazanarak grup birincisi olarak bir üst tura çıktı. Estonyalı Kristin Kuuba'yı 2-0 yenen Neslihan Yiğit de son 16 turuna lider girdi. Çift kadınlarda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin Hollandalı rakipleriyle yaptıkları gruptaki ikinci maçlarını 2-0 kaybetmelerine rağmen grup ikincisi olarak bir üst tura çıktılar. K1 200m erkek sporcumuz Serkan Kakkaç yarı finalde 7. olarak madalya yarışına kalamadı.

Busenaz Çakıroğlu yarı finalde

51 kiloda boksör Busenaz Çakıroğlu Ukraynalı rakibini 5-0 yenerek yarı finale çıktı ve bronz madalyayı garantiledi. -75 kiloda Busenaz Sürmeneli Hollandalı Nouchka Fontijn'e çeyrek finalde 5-0 yenildi. Çeyrek finalde Tuğrulhan Erdemir -64 kiloda Hollandalı Enrico Lacruz 3-2, -81 kiloda Bayram Malkan Ermeni rakibi Gor Nersesyan'a 3-2 yenilerek elendiler.

Kanoda Serkan Kakaç K1 200m yarı finalde yedinci olarak B finalinde yarışma hakkı kazandı. Lasma Liepa ise sekizinci olarak elendi.

Okçu Yeşim Bostan çeyrek finalde Alman rakibini 145-139 geçerek yarı finale yükseldi. İki okçunun da çok iyi performans sergilediği yarı finalde Sloven rakibine yenilen milli sporcu bronz madalya maçına çıktı. Burada Fransız rakibine mağlup olan Yeşim Bostan, oyunlara veda etti.

Atletizm ekibi de finale kalamayarak elendi. Kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz birinci, yüksek atlamada Alperen Acet birinci, 110m engellide Mikdat Sevler 13.81 ile Türkiye rekoru kırarak üçüncü, 100m kadınlarda Mizgin Ay 11.62 ile dördüncü, 100m erkeklerde Kayhan Özer 10.52 ile beşinci, 4x4 karışık bayrak takımı 3: 20.93 süresiyle beşinci, hunt takımı 4: 39.81 ile beşinci, kadınlar 100m engellide Emel Şanı Kırcın altıncı ve kadınlar uzun atlamada Tuğba Danışmaz altıncı oldular. - İSTANBUL

Kaynak: İHA