Avrupa Otomotiv Pazarı Kasım Ayı Sonunda Yüzde 1,1 Arttı

Avrupa otomotiv pazarı 2018 yılı Kasım ayı sonunda yüzde 1,1 artışla 16 milyon 950 bin 139 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, 2018 yılı Ocak-Kasım dönemi Avrupa otomotiv pazarı verilerini açıkladı. Buna göre, AB (28) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 1,1 arttı ve 16 milyon 950 bin 139 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılı aynı döneminde 16 milyon 770 bin 223 adet satış gerçekleşmişti.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde en fazla düşüş yüzde 13,1 ile İzlanda'da, yüzde 6,1 ile İngiltere'de ve yüzde 3,4 ile İtalya'da yaşandı. Ocak-Kasım döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 23,9, Romanya yüzde 21,9 ve Macaristan yüzde 18,9 oranlarıyla yer aldı.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı Kasım ayında yüzde 6,4 azaldı ve 1 milyon 383 bin 406 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılının aynı ayında toplam 1 milyon 478 bin 739 adet satış gerçekleşmişti.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre Kasım ayında en fazla düşüş yüzde 22,3 ile İzlanda'da, yüzde 21,6 ile İsveç'te ve yüzde 17,5 ile Lüksemburg'da yaşandı. 2018 yılının aynı ayında satışlarını artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 16,7, Yunanistan yüzde 6,5 ve Slovakya yüzde 5,1 oranlarıyla yer aldı.

2018 Kasım ayı sonunda Türkiye, yüzde 33,56 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 8. ülke konumunda yer aldı.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı Ocak-Kasım döneminde 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı ve toplam 14 milyon 585 bin 417 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılı aynı döneminde 14 milyon 492 bin 319 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 14,4 ile İzlanda'da, yüzde 6,9 ile İngiltere'de ve yüzde 5,0 ile Norveç'te görüldü. Ocak-Kasım döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 25,5, Romanya yüzde 24,0 ve Macaristan yüzde 20,4 oranlarıyla yer aldı.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Kasım ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 8,1 azaldı ve toplam 1 milyon 158 bin 300 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 1 milyon 259 bin 793 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 29,7 ile İzlanda'da, yüzde 20,5 ile İsveç'te ve yüzde 20,1 ile Avusturya'da görüldü. 2018 Kasım ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran pazarlar arasında Litvanya yüzde 17,2, Yunanistan yüzde 5,7 ve Letonya yüzde 4,9 oranlarıyla yer aldı. 2018 Kasım ayı sonunda Türkiye, yüzde 31,71 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8'inci oldu.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2018 Ocak-Kasım döneminde yüzde 3,7 arttı ve 1 milyon 956 bin 397 adede yükseldi. 2017 yılının aynı döneminde 1 milyon 887 bin 77 adet satış gerçekleşmişti.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Ocak-Kasım döneminde en fazla düşüş yüzde 5 ile İtalya'da, yüzde 4,4 ile Danimarka'da ve yüzde 2,6 ile İzlanda'da yaşandı. 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Slovakya yüzde 20,3, Macaristan yüzde 13,3 ve Letonya yüzde 13,0 oranlarıyla yer aldı.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2018 Kasım ayında yüzde 3,4 arttı ve 187 bin 52 adede yükseldi. 2017 Kasım ayında 180 bin 949 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Kasım ayında en fazla düşüş yüzde 33,8 ile İsveç'te, yüzde 19,9 ile Bulgaristan'da ve yüzde 9,3 ile Finlandiya'da yaşandı. 2018 Kasım ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Slovakya yüzde 49,1, Hırvatistan yüzde 48,7 ve Litvanya yüzde 30,0 oranlarıyla yer aldı.

2018 Kasım ayı sonunda Türkiye, yüzde 40,19 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6'ncı sırada yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA