Avrupa Otomobil Pazarı İlk Sekiz Ayda Yüzde 4,4 Arttı

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 4,4 arttı



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılı Ağustos ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesini açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 4,4 arttı ve toplam 10 milyon 559 bin 543 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılı aynı döneminde 10 milyon 111 bin 243 adet satış gerçekleşmişti.



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 10,0 ile İrlanda'da, yüzde 2,4 ile İngiltere'de ve yüzde 0,1 ile Finlandiya'da görüldü.



2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde, 2016 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 22,0, Litvanya yüzde 19,8 ve Macaristan yüzde 19,3 oranlarıyla yer aldı.



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ağustos ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 5,5 arttı ve toplam 903 bin 143 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılında 855 bin 689 adet satış gerçekleşmişti.



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 21,3 ile İrlanda'da, yüzde 12,1 ile Danimarka'da, yüzde 8,1 ile Belçika'da, yüzde 6,4 ile İngiltere'de ve yüzde 3,3 ile Romanya'da görüldü.



2017 yılı Ağustos ayında, 2016 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 34,4, İzlanda yüzde 28,8 ve Letonya yüzde 25,8 oranlarıyla yer aldı.



2017 yılı Ağustos ayı sonunda Türkiye, yüzde 3,38 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ncı oldu. - İSTANBUL