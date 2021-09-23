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"Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri başladı

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da "Avrupa Hareket Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

VAN (AA) - Van'da "Avrupa Hareket Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı. Van Atatürk Şehir Stadyumunda saygı duruşu İstiklal Marşının okunması folklor gösterisiyle başladı. Etkinlikler kapsamında Gençlik ve Spor il Müdürlüğü sporcuları tarafından tekvando, karate, güreş, masa tenisi, step, aerobik, badminton gösterileri düzenlendi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Avrupa Hareket Haftası" adına Türkiye'de 81 ilde Gençlik Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen etkinliklerle farkındalık yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri başladı - Haberler
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