Avrupa'da son düzlüğe gelen temsilcilerimizin maçları şifresiz kanallarda

Avrupa Ligi Play-off turundaki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Konferans Ligi Play-off'taki temsilcilerimiz Trabzonspor ve Sivasspor'un maçları şifresiz kanallarda. Randers-G.Saray Star TV, Fenerbahçe-Helsinki TV8, Trabzonspor-Roma ATV, ve Sivas ile Kopenhag arasındaki maç TRT Spor ekranlarında olacak.

Temsilcilerimizin gruplara kalması için son bir sınav kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi, Trabzonspor ve Sivasspor'da Konferans Ligi'nde Play-off turunda sınav verecek.

AVRUPA LİGİ MAÇLARI TV8 VE STAR'DA

Randers-Galatasaray maçı saat 20.00'da Star TV'de olacak. Fenerbahçe-Helsinki arasında 21.45'te başlayacak mücadele de TV8 ekranlarında.

TRABZON VE SİVAS AYNI

Trabzonspor ve Sivasspor'da bir değişiklik yok. Bordo-Mavililer'in maçlarını ATV, Sivas'ın maçlarını da TRT Spor vermişti. Trabzonspor-Roma maçı 20.30'da, Sivasspor-Kopenhag karşılaşması da 21.00'de başlayacak.