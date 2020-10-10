Avrupa'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı Fransa'da kaydedildi
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Avrupa'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı Fransa'da kaydedildi

10.10.2020 22:35 | Son Güncelleme: 10.10.2020 22:53

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 896 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 896 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 54 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 684'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 896 artışla 718 bin 873'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Son 7 günde 4 bin 999 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, bunlardan 928'si yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11'e ulaştı.

Ülkede, son olarak dün kayıtlara geçen 20 bin 746 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Avrupa'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı Fransa'da kaydedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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