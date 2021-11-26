Avrupa borsaları sert düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne yüzde 3'ü aşan değer kayıpları ile başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 3,3 azalışla 465,5 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,52 değer kaybıyla 15.357 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,42 düşüşle 7.061 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 4,41 altında 6.764 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 3,56 azalışla 26.103 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda dünkü kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1,1277 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantın ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceği endişesiyle satış ağırlıklı bir seyir izlediğini söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde başta olmak üzere ECB ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, Kovid-19 salgınındaki yeni varyanta ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi, ekimde petrol ve gaz fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak son 41 yılın en hızlı artışını gösterdi.

Analistler, artan ithalat maliyetlerinin tüketici fiyatlarını da etkileyeceğini tahmin ediyor. Almanya'da eylülde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde 1993'ten bu yana ilk kez yüzde 4,5'e yükselmişti.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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