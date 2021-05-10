Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksindeki artışın ardından işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksindeki artışın ardından işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 artarak 445,39 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 yükselerek 6.385,99 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,78 değer kazanarak 24.802,9 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 değer kaybederek 7.123,68 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yerinde seyrederek 15.400,41 puandan kapandı.

Avrupa piyasaları, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksinin son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına odaklandı.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan Frankfurt merkezli Sentix, nisanda 13,1 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi'nin bu ay 7,9 puanlık artışla 21 puana yükselerek, Mart 2018'den beri en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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