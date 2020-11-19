Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

19.11.2020 20:57 | Son Güncelleme: 19.11.2020 21:00
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,75 değer kaybederek, 387,6 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 azalarak 6.334,35 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,88 düşerek 13.086,16 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 değer kaybıyla 5.474,66 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 21.536,24 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.49 itibarıyla yüzde 0,051'lik azalışla 1,184 seviyelerinden işlem gördü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmelere rağmen, vaka sayılarındaki artış ve sıkı tedbirlerin yeniden gündeme gelmesiyle endeksler negatif bir seyri izledi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, video konferans yöntemiyle katıldığı Avrupa Parlamentosunun ekonomik ilişkiler komitesinde, Avro Bölgesi ülkelerine, Avrupa Birliği (AB) bütçesi konusundaki anlaşmazlığa son verme ve acilen ihtiyaç duyulan Kovid-19 yardımını son dakikaya bırakmama çağrısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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