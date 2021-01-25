Avrupa Birliği, Türkiye'ye yaptırımları rafa kaldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avrupa Birliği, Türkiye'ye yaptırımları rafa kaldırdı

25.01.2021 23:00 | Son Güncelleme: 25.01.2021 23:30

AB dışişleri bakanları, 10-11 Aralık'taki liderler zirvesinde Türkiye'ye karşı kararlaştırılan ek yaptırımları rafa kaldırdı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'dan gelen olumlu sinyallerin yaptırımlarla gölgelenmesini istemediklerini söyledi.

AB Dışişleri Bakanları, Türkiye'ye yönelik Aralık ayındaki liderler zirvesinde kararlaştırılan yaptırımları rafa kaldırma kararı aldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Olumlu gelişmeler kaydedildiğini gördüğümüz için Türkiye'ye karşı bugün yaptırım kararı almadık" dedi.

Yunanistan ile Türkiye arasında 2016'da son verilen istikşafi görüşmelerin bugün yeniden başlatıldığına ve Türkiye'nin şu an Doğu Akdeniz'deki tartışmalı bölgelerde gemisinin bulunmadığına işaret eden Maas, "Bunlar uzun süredir beklediğimiz olumlu sinyaller. Bu sinyallerin AB tarafından gelecek yaptırım kararlarıyla gölgelenmemesi gerekir" dedi.

"SİNYALLERİN KALICI OLMASI ÖNEMLİ"

Almanya Dışişleri Bakanı, şimdi Ankara'dan gelen olumlu sinyallerin kalıcı olmasının önem taşıdığını vurgulayarak "O zaman AB ile Türkiye arasında yeniden bir pozitif gündemden de bahsedebilecek durumda oluruz" diye konuştu.

DW Türkçe'nin haberine göre Maas, AB tarafından pozitif gündemin, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesi ve Suriyeli sığınmacılara ek yardımlar gibi maddeleri kapsayabileceğini kaydetti.

LİDERLER ZİRVESİ'NDE TÜRKİYE'YE EK YAPTIRIM KARARLARI ALINMIŞTI

10-11 Aralık'taki liderler zirvesinde Türkiye'ye yönelik, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşları içeren yaptırım listesinin genişletilmesi kararı alınmıştı. Yaptırımların çerçevesi 2019 yılı Aralık ayında oluşturulmuş, geçen yıl Şubat ayında da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisi yaptırım listesine alınmıştı.

Türkiye'ye karşı bu listenin dışında daha ağır yaptırımları da içerecek şekilde yaptırımların kapsamının genişletilmesi için karar ise Mart ayında düzenlenecek zirveye bırakılmıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Mart ayına kadar Türkiye ile ilişkilerin seyri ve olası yaptırım seçenekleriyle ilgili bir rapor hazırlamakla görevlendirilmişti.

Avrupa Birliği, Türkiye'ye yaptırımları rafa kaldırdı
Haber Yorumları (6)
CİMBOMLU: Türkiyeyi siz ne sandiniz, eski Türkiye yok artik bundan sonra biz ne dersek o.
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
BALON: avrupa birliği almanya italya fransa gibi ülkeler hariç kıytırık bir topluluk oldu, geleceği parlak değil, ingiltere neden ayrıldı acaba, gözünüz de büyütmeyin , içinde rusya iran çin türk cumhuriyetlerinin bulunduğu düzen yakın , geleceği iyi analiz etmek lazım
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HEİCO MASS: Insalllah ege akdenizde bi taviz vermemislerdir, verildiyse bunun geri dönüsü olmaz
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Meral Akşener Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Cüneyt Çakır Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Nijerya Mesut Özil Başakşehir Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yaptırımları rafa kaldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 00:01:24. #1.16#
title