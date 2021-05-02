Avrupa ara buluculuğunda yürütülen ABD-İran müzakerelerinde "tutuklu anlaşmasına" varıldığı iddia edildi
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Avrupa ara buluculuğunda yürütülen ABD-İran müzakerelerinde "tutuklu anlaşmasına" varıldığı iddia edildi

Avrupa ara buluculuğunda yürütülen ABD-İran müzakerelerinde 'tutuklu anlaşmasına' varıldığı iddia edildi
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

ABD'nin, İran'da tutuklu bazı Amerikalıların serbest bırakılması karşılığında İran'a ait bloke edilmiş 7 milyar dolara yönelik kısıtlamaları kaldırmanın yanı sıra İranlı 4 tutukluyu da serbest bırakacağı öne sürüldü.

ABD'nin, İran'da tutuklu bazı Amerikalıların serbest bırakılması karşılığında İran'a ait bloke edilmiş 7 milyar dolara yönelik kısıtlamaları kaldırmanın yanı sıra İranlı 4 tutukluyu da serbest bırakacağı öne sürüldü.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonunun İranlı bazı kaynaklara dayandırdığı haberde Washington'un, İran'da tutuklu 4 Amerikalının salıverilmesi karşılığında 4 İranlıyı serbest bırakacağı ifade edildi.

Washington yönetiminin ayrıca İran'a ait bloke edilmiş 7 milyar doların üzerindeki kısıtlamaları da kaldıracağına işaret edilen haberde, "İranlı kaynaklar, Joe Biden yönetiminin Avrupalıların ara buluculuğunda Tahran ile yürütülen güvenlik müzakerelerinde dondurulmuş mal varlıklarını vermek istemediğine ancak İran tarafının ısrarı sonucu bu paraların bir kısmının önünü açmak zorunda kaldığına dikkati çekti." ifadelerine yer verildi.

ABD'de tutuklu 4 kişinin, İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında gözaltına alındıkları aktarılan haberde, İran'ın ayrıca İngiltere ile de güvenlik müzakereleri yürüttüğü kaydedildi.

Haberde, söz konusu güvenlik müzakerelerinde de "Tahran'ın İngiltere'de dondurulmuş 400 milyon pauntluk parasının üzerindeki blokenin kaldırılması karşılığında, casusluk suçlamasıyla İran'da tutuklanan bir İngiliz'in serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığı" aktarıldı.

ABD ise haberi yalanladı

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise anlaşmaya varıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Price, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, "Tutuklu değişim anlaşmasına varıldığı haberleri doğru değil. Daha önce de belirttiğimiz gibi İran'daki tutuklu ya da kayıp Amerikalılar konusunu her zaman gündeme getiriyoruz." diye konuştu.

İran makamlarından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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