Avcılar'da iskele yan yattı işçi asılı kaldı - Haberler
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Avcılar'da iskele yan yattı işçi asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Avcılar'da iskele yan yattı işçi asılı kaldı

Avcılar'da, inşaat iskelesinde çalışan işçi, iskelenin yan yatması sonucu asılı kaldı.

Avcılar'da, inşaat iskelesinde çalışan İşçi, iskelenin yan yatması sonucu asılı kaldı. İşçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 kenarındaki bir inşaatta meydana geldi. edinilen bilgiye göre, inşaatın dış cephesinde sıva yapan işçi, iskelenin yan yatması sonucu asılı kaldı. Durumu gören diğer işçiler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla işçiyi asılı kaldığı yerden kurtardı.

Kurtarılan işçi, yara almazken gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Avcılar, İtfaiye, İnşaat, işçi, 3. Sayfa, Haberler

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