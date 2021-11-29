Avcılar'da binanın çatısı yola uçtu, motosikletli kaçmak yerine izledi - Haberler
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Avcılar'da binanın çatısı yola uçtu, motosikletli kaçmak yerine izledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçarak parçaları yola döküldü.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçarak parçaları yola döküldü. Çatının uçtuğu anlarda caddede bulunanlar olayı film gibi izlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da gün içerisinde etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Lodosun etkisini artırdığı zamanlarda megakentte çok sayıda binanın çatısı uçarak parçaları yola döküldü. Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bir binanın çatısı lodosun şiddetine dayanamayıp uçtu. Caddede kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, yolun başında bekleyen bir motosikletlinin ise kaçmak yerine çatının uçuşunu izlemesi dikkat çekti. Çatının uçtuğu o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Murat Delice/İHA)

Avcılar'da binanın çatısı yola uçtu, motosikletli kaçmak yerine izledi

Avcılar'da binanın çatısı yola uçtu, motosikletli kaçmak yerine izledi

Avcılar'da binanın çatısı yola uçtu, motosikletli kaçmak yerine izledi

Avcılar'da binanın çatısı yola uçtu, motosikletli kaçmak yerine izledi

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