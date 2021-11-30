Son dakika! Avcılar'da 21 yıl sonra boşaltılan iki binada yangın

GÖLCÜK Depremi sırasında orta hasar gördükten sonra bina sakinlerinin güçlendirme yaptığı öne sürülen, içinde oturanların tahliye edilmesi için 6 ay önce altyapı hizmetleri kesilerek 1 daire dışında boşaltılan bitişik iki apartmanda yangın çıktı. Kentsel dönüşüme gireceği için söküm işlemi yapılan binanın üst katında çıkan yangın itfaiyenin 1 saati aşkın çabası ile güçlükle söndürüldü.

Yangın, bugün saat 13.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bitişik, toplam 20 daireli iki binanın üst katında çıktı. Oksijen ile kesim ve söküm yapılırken çıktığı belirtilen yangında binanın üst katını alevlerin sarması üzerine itfaiyeden yardım istendi. Gelen ekipler merdivenli araçla üst kata ulaşarak yangını söndürmeye çalıştı. Yangın sırasında söndürme çalışmalarına katılan itfaiye erlerinden biri hafif yaralandı. Elektrik, su, doğalgaz gibi alt yapı hizmetleri 6 ay kadar önce kesilen binada oturan, güçlendirme yaptığı evinin sağlam olduğunu savunan 1993'ten bu yana burada oturan Nihat Akpınar birkaç parça eşyasını alarak binanın karşısındaki kaldırımda söndürme çalışmalarını izlerken, bina için 21 yıl sonra boşaltma kararı verilmesine tepki gösterdi.