Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli'den 17 Ağustos mesajı Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yayınladı.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yayınladı.

Büyük felaket olarak da nitelendirilen, binlerce vatandaşın öldüğü 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli sosyal medya ve billboardlar üzerinden anma mesajı yayınladı. Başkan Hançerli'nin "21 yıldır aynı acıyı yaşıyoruz. Saygı ve rahmetle" mesajı, ilçedeki tüm bilboardlarda yerini aldı.

Başkan Hançerli, sosyal medya hesapları üzerinden video olarak yayınladığı mesajında ise Avcılar halkını binalarını yenilemeye davet ederek, "17 Ağustos, unutulmuş depremin hatırlandığı gün. Lütfen depremi unutmayalım. Unutmamak, depremi hatırlamakla olmaz, gereğini yapmakla olur. Artık iş yapma; güvenli, güçlü, dirençli yapılar inşa etme zamanı" dedi.

Mesajında depreme karşı en etkin mücadelenin depreme hazırlıklı bir kent inşa etmek olduğunu hatırlatan Hançerli, "17 Ağustos'u unutmamak demek, depremin hatırlattığı ve öğrettiği şeylerden ders çıkartıp gereğini yapmak demektir" diye konuştu.

15 ayda toplam 3284 ailenin hayatı kurtarıldı

Yayınlanan videolu mesajda ayrıca göreve geldikten sonra deprem dirençli bir kent inşa etmek için kentsel yenileme hareketi başlatan Hançerli'nin 15 ayda gerçekleştirdiği çalışmalara da yer verildi.

Buna göre Hançerli göreve geldikten sonra; Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kuruldu. Avcılar'daki tüm riskli binalar tespit edilip kimlikleri oluşturuldu. Akademisyenlerle Deprem Risk Yönetimi ve Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi. Üniversitelerle ortak çalışılarak kenti depreme karşı dirençli hale getirmeye yönelik projeler üretildi. Yıllardır bekleyen ve riskli yapıların yenilenmesini sağlayan imar plan değişikliği İBB Meclisi'nden geçirildi. Kentsel Dönüşüm Danışma Kurulu oluşturuldu. Kentsel Yenilenme sürecinde vatandaşlara rehber olacak belediyenin yüzde yüz iştirak şirketi olan AVBEL kuruldu. Avcılar'ı "Yerinde, Hızlı ve Gönüllü" esasına dayalı bir şekilde yenileyen "Avcılar Modeli" oluşturuldu. 15 ayda 150 bina yıkıldı, 111 riskli bina kentsel dönüşüme hazır hale getirildi. 15 ayda toplam 3 bin 284 ailenin hayatı kurtarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA