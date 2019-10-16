Avanos'ta bağ evi hırsızları tutuklandı

16.10.2019 13:19

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba yolunda bulunan bir bağ evinde hırsızlık yaptığı iddiası ile aranan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Kalaba yolunda bulunan bağ evinde hırsızlık meydana gelmesi olayı ile ilgili yapılan araştırmalar sonrasında hırsızlık şüphelileri N.K. ve Ö.Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin yapılan aramasında 2 adet matkap, 1 adet LCD televizyon, kağıda sarılı bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K. ve Ö.Ş. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA