AV-Comparatives, Kaspersky Internet Security'yi yılın ürünü seçti

Kaspersky'nin önde gelen ev kullanıcısı güvenlik çözümü Kaspersky Internet Security, bağımsız test laboratuvarı AV-Comparatives tarafından yayınlanan yıllık raporda 6'ncı kez "2020 Yılının Ürünü" ödülüne layık görüldü.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, Windows güvenlik ürünleri arasında genel olarak en yüksek şirketi sıralamak için 7 zorlu testte Advanced+ ödüllerini alarak 16 katılımcının önüne geçti.

Geçen yıl boyunca kullanıcılar, sevdikleriyle iletişim halinde olmak ve uzaktan çalışmaya devam etmek için teknolojiyle her zamankinden daha fazla zaman geçirdi. Kaspersky, bu dönemde de piyasadaki en sağlam ve verimli ürünlerle müşterilerini gelişmiş siber tehditlerden korudu. Bu taahhüt, AV-Comparatives tarafından son 12 aydaki mükemmel performans göz önüne alınarak 6 farklı ödülle bir kez daha tescillendi.

Kaspersky Internet Security "2020 Yılının Ürünü" ödülünü alırken, yıl boyunca 16 rakibinin hepsinden daha iyi performans gösterdi ve 7 testin tamamında maksimum ürün performansı göstererek Advanced+ Awards'a layık görüldü. Ayrıca, Kaspersky'nin belirli test kriterleri için aldığı 5 ek ödül şöyle:

"Gelişmiş Tehdit Koruması-Altın: Gelişmiş Gerçek Dünya testinde en yüksek sonuçlar için AV Karşılaştırma uzmanları, korumalı bir sisteme sızmayı, ayrıcalıkları artırmayı ve kötü niyetli bir yükü çalıştırmayı amaçlayan gelişmiş hedefli saldırıları taklit ediyor.

Gerçek Dünya Koruma-Altın: Gerçek saldırılar üzerinde çalışan ve yanlış pozitif değerlendirmeleri içeren 8 Gerçek Dünya Koruma testinde en yüksek sonuçlar alındı.

En Düşük Yanlış Pozitifler-Gümüş: 2020 boyunca 8 Gerçek Dünya testi ve iki Kötü Amaçlı Yazılım Koruması testi boyunca en düşük yanlış pozitif sayısı elde edildi.

Kötü Amaçlı Yazılım Koruması-Bronz: Kötü amaçlı yazılımları tespit etmede yüksek sonuçlar ve 2020'deki iki Kötü Amaçlı Yazılım Koruması testinde minimum miktarda yanlış pozitif elde edildi.

En İyi Hız-Bronz: İki farklı donanım setinde sentetik ve kullanıcı tabanlı senaryolar aracılığıyla güvenlik çözümünün sistem performansı üzerine minimum etki etmesi sağlandı."

"Kaspersky Internet Security'yi takdir etmekten mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AV-Comparatives Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Andreas Clementi, "Kaspersky Internet Security'yi doğrulanmış kötü amaçlı yazılımlardan koruma yetenekleri, yüksek performans standartları ve kullanımı kolay arayüzüyle takdir etmekten mutluluk duyuyoruz. Geçen yıl yaşanan olaylar, siber suçlara karşı son derece etkili korumaya ihtiyaç duyanların yalnızca büyük işletmeler olmadığını, bunun hanehalkı için de gerekli olduğunu gösterdi. Kaspersky, testlerimizde birinci sınıf sonuçlar elde ederek ve tüm AV-Comparatives kategorilerinde en üst seviyeye ulaşarak son kullanıcıların cihazlarını ve verilerini koruma becerisini bir kez daha kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Kaspersky Tehdit Araştırmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Anton Ivanov da dijitale güvenen bireyleri ve ailelerini siber tehditlerden korumanın her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurgulayarak, "AV-Comparatives'in bağımsız doğası ve kapsamlı ve titiz ürün testleri, pazardaki çözümlerin yeteneklerine dair tüketicilere önemli bir bakış açısı sunuyor. Müşterilerimiz için daha güvenli bir dünya yaratma taahhüdümüzün yalnızca Yılın Ürünü Ödülü ile değil, temel test kriterlerinde çok sayıda başarıyla takdir edilmesinden mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu