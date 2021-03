Auto Chess 30 Mart'ta PS5 kullanıcıları ile buluşuyor

iOS ve Android erişimiyle mobilde kullanılabilir olan Auto Chess, PlayStation 4'ten sonra PS5'e de geliyor. Oyunun geliştiricisi olan Dragonest, oyunun PlayStation 5 versiyonunun 30 Mart'ta geleceğini söyledi.

Oyun PlayStation 5'te DualSense kontrolcüsünün dokunsak geribildirim özelliğinden faydalanacak ve biraz daha seri yükleme sürelerine sahip özelliğini bünyesinde barındıracak. Bunun yanı sıra PlayStation'a özel satranç oyuncusu Date Masumune duyuruldu. Zırhlı savaşcı PlayStation Store üzerinden yüklenebilir vaziyette olacak. Ücretli ya da ücretsiz olacağı henüz açıklanmadı.

Auto Chess'in 11. Sezonu The Legend of the lamp Witch 28 Mart'ta start alacak. Yeni meydan okumalar, yeni satrançlar taşı Space Walker ve daha fazlasını getirecek.

