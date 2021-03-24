Auto Chess 30 Mart'ta PS5 kullanıcıları ile buluşuyor
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Auto Chess 30 Mart'ta PS5 kullanıcıları ile buluşuyor

24.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:15
Auto Chess 30 Mart'ta PS5 kullanıcıları ile buluşuyor

Oynaması tamamen bedava olan rekabetçi çok oyunculu çevrimiçi strateji oyunu Auto Chess PlayStation 4, PC, İOS ve Andoid'ten sonra PlayStation 5'de de yer alacak.

iOS ve Android erişimiyle mobilde kullanılabilir olan Auto Chess, PlayStation 4'ten sonra PS5'e de geliyor. Oyunun geliştiricisi olan Dragonest, oyunun PlayStation 5 versiyonunun 30 Mart'ta geleceğini söyledi.

Oyun PlayStation 5'te DualSense kontrolcüsünün dokunsak geribildirim özelliğinden faydalanacak ve biraz daha seri yükleme sürelerine sahip özelliğini bünyesinde barındıracak. Bunun yanı sıra PlayStation'a özel satranç oyuncusu Date Masumune duyuruldu. Zırhlı savaşcı PlayStation Store üzerinden yüklenebilir vaziyette olacak. Ücretli ya da ücretsiz olacağı henüz açıklanmadı.

Auto Chess 30 Mart'ta PS5 kullanıcıları ile buluşuyor

Auto Chess'in 11. Sezonu The Legend of the lamp Witch 28 Mart'ta start alacak. Yeni meydan okumalar, yeni satrançlar taşı Space Walker ve daha fazlasını getirecek.

AUTO CHESS PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşletim sistemi: Windows XP 32
  • İşlemci: Pentium 4 3.0GHz
  • RAM: 2 GB
  • DirectX: DirectX 9 uyumlu ve 128 MB hafızalı video kartı, Shader model 2.0. ATI X800
  • Grafik kartı: GeForce 6600
  • Boş alan: 8 GB MİNİMUM
- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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