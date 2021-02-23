ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle! EDHO yeni bölümde neler olacak? Alpaslan Çakırbeyli öldü mü?

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün ATV'de başlıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. yeni bölüm canlı izleme linki! EDHO canlı izle! ATV EDHO dizisi canlı izle! EDHO yeni bölümde neler olacak? EDHO son bölümde neler oldu? Alpaslan Çakırbeyli öldü mü?

Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi? Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ali Sürmeli, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Pelin Akil gibi oyuncuların yer aldığı ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 183. yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'da ATV ekranlarında yer alacak! Peki, Alpaslan Çakırbeyli öldü mü? kıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak?

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ATV EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Zaafı olan herkes ölür!"

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer. Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Alpaslan'a yapılan ssaldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.

İlyas Çakırbeyli Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapar. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın yaşamasıdır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ALPARSLAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN VURULUYOR?

EDHO 183. bölüm fragmanında, geçen bölüm vurulan Alpaslan Çakırbeyli'nin hastanede olduğu ve herkesin üzgün olduğu görünüyor! Fakat Alpaslan Çakırbeyli ölecek mi, diziden ayrılacak mı henüz kesinlik kazanmadı ve resmi bir açıklama da yapılmadı. Gelecek bölümlerde Alpaslan Çakırbeyli ölecek mi, yaralandı mı, son durumu nedir öğreneceğiz.