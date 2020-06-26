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ATSO, araç kiralama sektörü meslek yeterliliklerini belirliyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Arasında Rent A Car Sektörüne Yönelik Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.

ATSO, araç kiralama sektörü meslek yeterliliklerini belirliyor
26.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:34

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Arasında Rent A Car Sektörüne Yönelik Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 46.Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi'nin talebi doğrultusunda araç kiralama sektöründe çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçmek ve sektöre nitelikli çalışan kazandırmak amacıyla, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile ATSO arasında işbirliği protokolü imzalandığını açıkladı.

Türkiye'de oto kiralama sektöründe 26 bin adede ulaşan kayıtlı oto kiralama işletmesinin 600 bin araçla faaliyet gösterdiğini ve 120 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Davut Çetin, Antalya'da ise 1220 firmanın KABİS'e (Kiralık Araç Bildirim Sistemi) kayıtlı olduğunu bildirdi. Bu firmalardan 533 firmanın ATSO'ya, 174 firmanın ise Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı olduğunu ayrıca kayıt dışı firma ve kişilerin de sektörde faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Davut Çetin, Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü'nün sektörde çalışma standartlarını belirleyeceğini ve hizmet kalitesinin artmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

"Tüm sektörlerde hizmet standartlarını yükseltmek için çalışıyoruz

"

Sektörde çalışan standartlarını belirleyen bugüne kadar yapılmış detaylı bir yasal düzenlemenin olmadığını belirten Davut Çetin, "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm sektörlerde hizmet standartlarını yükseltebilmek için çalışıyoruz. Çalışmalarımıza rent a car sektörünü de dahil ettik; araç kiralama sektörü yetkilileri ve çalışanları için standartlar belirliyoruz. Sektörde, halihazırda bir eğitim altyapısı bulunmadığı için, genel olarak farklı sektörlerden otomotiv/finans ve sigorta sektöründen transferler veya alaylı olarak yetişen kişiler ile yola devam ediliyor. Meslek komitemizin de talebi ile ATSO'nun öncülüğünde ve sektörün de desteği ile 'Araç Kiralama Danışmanı S4' ulusal mesleki yeterliliklerini belirliyoruz. Böylece sektörde çalışanların sahip olması gereken nitelikler ortaya konmuş olacak ve ilerleyen süreçlerde bu belgelerin zorunlu tutulması ile sektörde insan kaynağı kalite ve kapasitesi artacak" dedi.

"Araç Kiralama Danışmanı Seviye 4" ulusal mesleki yeterliliği hazırlık çalışmasının tamamlanması ve yayınlanmasından sonra ATSO MESEM'in Mesleki Yeterlilik Belgesi verebilmek için TÜRKAK akreditasyonu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirme çalışmalarına başlayacağını belirten Davut Çetin, "Bugüne kadar yiyecek içecek sektöründe 6 meslekte, ulusal mesleki yeterlikleri belirledik ve belgelendirme yaptık. Bizden belge alan arkadaşlarımız sektörlerinde niteliklerini belgeleyebilen eleman konumundalar. Araç kiralama sektöründe de yetkimizi aldığımızda sektörde çalışan ya da çalışmak isteyen kişiler ATSO MESEM'e başvurarak, sınavlarda başarılı olurlarsa uluslararası geçerliliğe sahip "Araç Kiralama Danışmanı Seviye 4" mesleki yeterlilik belgesine sahip olabilecekler ve sektörde aranan eleman konumuna geçecekler" dedi.

Davut Çetin, Araç Kiralama Danışmanı Seviye 4 Ulusal Mesleki Yeterliliğin hazırlanmasına katkılarından dolayı; ATSO 46.Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi üyeleri adına Sevgi Akça, Cafer Yüce, Niyazi Şahin, Ziya Özden Tezgel, Cevdet Başkan'a, Tüm Otomobil Kiralama Federasyon Yönetimi adına İlhan Yılmaz (İstanbul Ticaret Odası 26.Grup Trafik Müşavirliği Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi) Çiğdem Koşan (AKKDER Başkanı), Nora K. Küçükberberyan (İstanbul Ticaret Odası 26.Grup Trafik Müşavirliği Meslek Komitesi Başkanı Yrd.), Mehmet Ural (İstanbul Ticaret Odası 26.Grup Trafik Müşavirliği Meslek Komitesi Üyesi), Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Ölçme Değerlendirme Uzmanı/Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller'e, Araç Kiralama Kuruluşları Derneği'ne (AKKDER), Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi'ne, Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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