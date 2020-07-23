HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

ATO ve ATB'den gençlere çağrı: "Toprak geleceğiniz olsun"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yaptırılan ve 2018 yılında eğitim-öğretime başlayan TOBB Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlar başladı.

ATO ve ATB'den gençlere çağrı:
23.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:45

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yaptırılan ve 2018 yılında eğitim-öğretime başlayan TOBB Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlar başladı.

Tarım sektöründe, mühendis ile işçiler arasındaki ara eleman ihtiyacını gidermek amacıyla kurulan Adana Tarım Meslek Anadolu Lisesi öğrencilerine; Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Ticaret Borsası (ATB) ve tarım STK'ları kucak açıyor.

Ortaöğretim okul tercihlerinin yapıldığı bu dönemlerde, Tarım Meslek Lisesi'ne olan ilgiyi arttırmak, verilen eğitimin ve lisenin avantajlarını öğrencilere ve velilere doğru aktarabilmek amacıyla; ATO ve ATB öncülüğünde video konferans yöntemiyle toplantı düzenlendi. Toplantıya, ATO Başkanı Atila Menevşe ve ATB Başkanı Şahin Bilgiç'in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile tarımla iştigal eden paydaş STK'ların temsilcileri katıldı.

"Sürdürülebilir tarım için iyi yetişmiş ara eleman şart"

Meslek seçiminin hayatın en önemli kararlarından biri olduğunu söyleyen ATO Başkanı Atila Menevşe, geleceğini topraktan kazanmak isteyen öğrencilere ATO olarak öncelikli burs hakkı tanıyacaklarının müjdesini verdi. Başkan Menevşe, ortaöğretime geçecek olan öğrencilere ve velilere çağrıda bulunarak tüm ülkelerin vazgeçilmezi olarak gösterilen tarım sektörünün, özellikle son aylarda dünyayı kasıp kavuran Korona virüs pandemisi ile öneminin daha da arttığını, sağlıklı ve yeterli gıda temin edebilmenin hayati öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade etti.

Menevşe, iyi ve sürdürülebilir tarım için ara elemanların, mesleki ve teknik bilgi donanımıyla yetiştirilmesi amacıyla kurulan Tarım Meslek Lisesinin önemine dikkat çekerek, Adana Tarım Meslek Anadolu Lisesi'ni tercih edecek olan öğrencilerin her zaman yanında olacaklarını dile getirdi.

Adana Tarım Meslek Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin seçecekleri alanla ilgili bilgi, beceri eğitimi almanın yanı sıra üniversiteye de hazırlanarak mezun olacaklarının altını çizen Menevşe, öğrencilerin, mesleklerini en iyi şekilde icra edebilmeleri için donanımlı bir eğitim alacaklarını vurguladı. Menevşe, Adana Tarım Meslek Anadolu Lisesi'nin Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi'yle de devam eden iş birliği protokolleri olduğunu, öğrencilerin inovasyon kampları, çevre illerle projeler, tarım ve seracılık fuarları gibi faaliyetlerle de en donanımlı şekilde eğitim aldıklarını sözlerine ekledi.

"Çukurova'nın dilinden anlayan insanlara ihtiyacımız var"

ATB Başkanı Şahin Bilgiç, "Çukurova'nın verimli toprağının dilinden anlayacak, bu toprakları en iyi şekilde değerlendirecek ara elemanlara olan ihtiyaç tartışılmaz bir gerçektir. Bu gerçeklikten yola çıkarak, sektörün ara eleman ihtiyacını karşılamak için kurulan Adana Tarım Meslek Lisemiz, toprağa gönül veren, geleceğini verimli topraklardan kazanmak isteyen öğrencileri beklemektedir" dedi.

Velilerin de bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Bilgiç, meslek liselerinin işsizlik sorununa da çare olacağının altını çizdi. Bilgiç, "Adana Tarım Lisesini tercih eden ve buradan mezun olan öğrencilerin istihdam kaygısı olmayacak. Adanalı çiftçilerimiz, farklı illerden teknik bilen insanları getirmek zorunda kalıyor. Çocuklarımız bu lisede yetişir, gerekli bilgi ve donanımları edinerek memleket toprağına sahip çıkarlarsa, Adanamız tarımda çok daha iyi yerlere gelir. Çiftçimizin en büyük sorunlarından biri, mühendis ve işçi arasında ihtiyaç duyduğu kalifiye ara eleman. Şu an bu meslek grubunda ciddi bir açık var. Öğrenciler ve veliler okul tercihi yaparken, bu hususları mutlaka göz önünde bulundurmalılar" şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Erdal Sevim ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Gürkan Yaşar'da, okulun Adana için önemine ve öğrencilerine sunduğu imkanlara vurgu yaptı.

Toplantıda, tarım ile iştigal eden diğer paydaş STK temsilcileri de Tarım Meslek Lisesinin, Adana için önemli bir değer olduğuna dikkat çekerek, görüş ve katkılarını dile getirdiler. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı Dünya
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı Politika
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi Yaşam
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü 3. Sayfa
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Spor
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Fenerbahçe, Arsenal'den ayrılması beklenen Mesut Özil için 3 milyon poundluk kiralama teklifi yapacak
Fenerbahçe, Arsenal'den ayrılması beklenen Mesut Özil için 3 milyon poundluk kiralama teklifi yapacak
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Pınar Gültekin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Hande Erçel Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Selçuk İnan Burak Yılmaz Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Birol Çetin José Ernesto Sosa Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya
Şu an buradasınız: ATO ve ATB'den gençlere çağrı: "Toprak geleceğiniz olsun" - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 12:08:48. #1.15#
title