ATO'dan Coğrafi İşaretli Ürünler Atağı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'da 12 ay boyunca açık "Coğrafi İşaretli Ürünler Pazarı" kurmak ve kenti coğrafi işaretli ürünlerin ihracat merkezi haline getirmek istediklerini belirtti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ATO'nun geçen yıl düzenlediği Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nden bahseden Baran, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünler bakımından zengin bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Baran, Ankara'da 12 ay boyunca hizmet verecek "Coğrafi İşaretli Ürünler Pazarı" kurmak ve kenti coğrafi işaretli ürünlerin ihracat merkezi haline getirmek istediklerini bildirdi.

ATO'nun ekonomik ömrünü tamamlayan binasının yerine yeni hizmet binası yapma projesini ertelediklerini ve bu kaynağı üyelere nefes kredisi olarak kullandırma kararı aldıklarını aktaran Baran, dünyanın en maliyetli coğrafyasında yer alan Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğine işaret etti.

Baran, "Birlik, beraberlik ve kenetlenmeye en çok bugün ihtiyacımız var. Türkiye'nin en büyük ikinci sivil toplum kuruluşu olarak devletimizin, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanınızdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Pakdemirli'ye ATO üyelerinin sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir dosya sundu. Dosyada, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen tahıl ve hayvansal ürünlerin sabit kurdan fiyatlandırılması, yem fiyatlarındaki artış, evcil hayvan satışına ilişkin standartlar ile bitkisel ürün satışının denetlenmesi gibi konular yer aldı.