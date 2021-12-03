ATO Başkanı Baran Halkbank heyetini ağırladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve beraberindekileri konuk etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Arslan ve beraberindeki heyetle Odanın Duatepe Hizmet Binası'nda bir araya geldi.

Reel sektörün finansman ihtiyacı ve Halkbank'ın girişimcilere yönelik desteklerinin ele alındığı toplantının ardından ATO heyeti, Arslan ve ekibiyle birebir görüşmeler yaptı, talep, görüş ve önerilerini ifade etti.

ATO Başkanı Baran, ziyaretteki konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, olumsuzlukların yanı sıra Türkiye için yatırım, üretim ve ihracat açısından yeni fırsatlar da yarattığını belirtti.

Türkiye'nin, üretimini geliştiren, ihracat yapan, cari açığını kapatan bir ülke olabilecek kapasitesi bulunduğunu bildiren Baran, "Bunun için ekonominin aktörlerinin tamamı birlik ve beraberlik içinde ülkemizin geleceğini tek hedef olarak belirleyerek buna göre çalışmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Halkbank'ın ekonominin tüm kesimlerine verdiği destek ve sağladığı imkanlarla salgın sürecinde reel sektörün daima yanında yer aldığını belirten Baran, Bankanın, reel sektöre verdiği destekle, iş dünyası ve finans sektörünün birlikte nasıl daha güçlü olabileceğinin en güzel örneğini sergilediğini bildirdi.

"Dövizdeki dalgalanma bizi yatırımdan, üretimden, istihdamdan alıkoymamalı"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da başkentin iş dünyasının finansman sorunlarını aşmak için ATO ile çalışmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaya değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Bunlar hiçbir zaman bizi yatırımdan, üretimden, istihdamdan alıkoymamalı. Halkbank, esnafın ve KOBİ'nin önemli temsilcilerinden biridir. Biz Halkbank olarak her zaman 'önce reel sektör' diyoruz. Reel sektör ayakta durduğu sürece biz de sizlerle birlikte var olmaya devam edeceğiz."

Toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Sayman Üyesi Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Yıldız, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci ile ATO Meclis üyeleri katıldı.

Programda, ASO 1. OSB ve Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Mehmet Niyazi Akdaş, kente katkılarından dolayı Baran ve Arslan'a plaket takdim etti.

AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi Haberleri

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