Atiye dizsisi 2. sezon tarihi belli oldu! Atiye 2. sezonunda ne gibi değişiklik var? Atiye dizisi oyuncuları kimler?
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Atiye dizsisi 2. sezon tarihi belli oldu! Atiye 2. sezonunda ne gibi değişiklik var? Atiye dizisi oyuncuları kimler?

Netflix yapımı Atiye dizisi 2. sezon ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. "Dünyanın Uyanışı" kitabından uyarlanan dizinin 2. sezon tarihi ne zaman?

Atiye dizsisi 2. sezon tarihi belli oldu! Atiye 2. sezonunda ne gibi değişiklik var? Atiye dizisi oyuncuları kimler?
17.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:20

Atiye 2019 yılında dünya çapında Netflix'te en çok izlenen yapımlardan biri oldu. Netflix, Atiye'nin 2.sezon yayın tarihini duyurdu. Peki, Atiye 2. sezonu ne zaman başlayacak?

ATİYE 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU

Atiye'nin yeni sezon tarihi 10 Eylül 2020 olarak açıklandı. Netflix, tanıtım videosunun açıklamasında ise, "Bildiğin her şeyin ötesinde başka gerçekler var. #Atiye, ikinci sezonuyla 10 Eylül'de sadece Netflix'te." ifadelerini kullandı.

ATİYE DİZİSİ KONU NEDİR?

İstanbul'da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır. Göbeklitepe'nin muhteşem dopasını gözler önüne seren dizi, tarihi bilgilerde sunmaktadır. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

Atiye dizsisi 2. sezon tarihi belli oldu! Atiye 2. sezonunda ne gibi değişiklik var? Atiye dizisi oyuncuları kimler?

ATİYE DİZİZS OYUNCULARI

Atiye karakteri: Beren Saat

Ozan karakteri: Metin Akdülger

Erhan karakteri: Mehmet Günsür

Cansu karakteri: Melisa Şenolsun

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