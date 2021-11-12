Atatürk türkü ve şiirlerle anıldı
12 KASIM 2021BASIN BÜLTENİAtatürk türkü ve şiirlerle anıldıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin önemli kültürel faaliyetleri arasında yer alan Kültür Akademisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83'üncü yılında Ressam Şefik Bursalı Salonunda gerçekleştirilen anlam yüklü bir programla andı.
BURSA (Habermetre) - 12 KASIM 2021
BASIN BÜLTENİ
Atatürk türkü ve şiirlerle anıldı
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin önemli kültürel faaliyetleri arasında yer alan Kültür Akademisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83'üncü yılında Ressam Şefik Bursalı Salonunda gerçekleştirilen anlam yüklü bir programla andı.
Ulu önderin sevdiği türküler, zeybekler ve O'nu anlatan şiirlerin yorumlandığı etkinliğe Bursalı sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Beş'ten Sonra Sanat Projesi kapsamında proje ortağı olan Gençleşen Türküler Topluğu ses ve saz sanatçıları seslendirdiği Bülbülüm Altın Kafeste, Vardar Ovası, Atabarı gibi türkülerin aynı sıra Bursalı Şair yazar Hatice Türkmen Yurtseven ve Sabahatin Seymen'in yorumladığı şiirler dinleyenler tarafında büyük beğeni aldı.
Etkinlik, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi Bakanı Metin Şenol, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği (BEMŞAD) Başkanı Nevin Fırtına ve Bursa Kültürel Tanıtım Derneği Başkanı Sadık Güray ile Bursalı sanatseverlerin Atatürk'ün sevdiği eserleri birlikte söylemesiyle sona erdi.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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