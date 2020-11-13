Atakum Belediye Başkanlığı makam odasına haciz

Samsun'da, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin makam odasının, belediyenin borçları nedeniyle haczedildiği bildirildi.

Samsun'da, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin makam odasının, belediyenin borçları nedeniyle haczedildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, eski borçları nedeniyle her gün belediyeye icra memurları geldiği belirtildi.

İcra memurlarının Belediye Başkanı Deveci'nin makam odasında bulunan makam koltuğu ve masası, misafir koltukları, klima ile televizyona haciz işlemi uyguladığı anlatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"29 Mart 2019 yerel seçimlerinde Atakum Belediyesini AKP'li halefinden yüklü miktarda borçla devralan CHP'li Cemil Deveci, eski yönetimin borçları nedeniyle çok sayıda haciz işlemi ile karşı karşıya kaldı. Mesai başlangıcında belediye hizmet binasına gelen icra memurları, Deveci'nin makam odasını haczetti. Belediyenin eski borçları nedeniyle odadaki eşyalara haciz işlemi uygulandı. Deveci, kent sakinlerine söz verilen projelerin ardı ardına hayata geçirildiği bir dönemde icra memurlarının Atakum Belediyesinin kapısında sıraya girmesi, açılış törenlerini basarak haciz işlemi uygulaması tesadüf olamaz."

Açıklamada, makam odasının haczedildiği anlarda belediyeye ait başka bir tesisin de icra yoluyla satış talebine yönelik değer tespiti yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün