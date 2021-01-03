Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 891 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki vaka sayısı 477 bin 807'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 257'ye, iyileşenlerin sayısı da 448 bin 258'e yükseldi.

Yetkililer, bugünden itibaren, Kovid-19'un mutasyon geçirmiş türünün görüldüğü ABD ve Kanada'dan ülkeye gelen kişilere giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 835 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 516 bin 19'a çıktı.

Son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ise 7 bin 626'a yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 35 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede bugüne kadar 58 bin 697 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 476 kişi iyileşti.

Yetkililer, pazartesi itibarıyla son 14 günde Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni haline rastlanılan Güney Afrika'ya seyahat etmiş kişilere ülkeye girişi yasağı getirildiğini duyurdu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 41 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 8 bin 965'e çıktı.

Virüs nedeniyle 150 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong'da virüs bulaşan 8 bin 11 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 315 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede bugüne kadar 7 bin 694 vaka görüldü, salgın nedeniyle 63 kişi öldü, virüs bulaşan 4 bin 337 kişi ise iyileşti.

Yetkililer, ülkede bir kişide Kovid-19'un İngiltere'de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne rastlandığı duyurdu.

Tayland'ın en büyük şehri ve başkenti Bangkok'ta, artışa geçen vaka sayılarının ardından 4-7 Ocak'ta kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği açıklandı.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 4 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da vaka sayısı 812'ye ulaştı.

Ülkede virüse yakalanan 689 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın