Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) faiz kararının ardından karışık bir seyir izlendi.

Enflasyon kaygıları, para politikalarında daha hızlı sıkılaşma beklentileri, tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyir ve jeopolitik risklerle oynaklığın yüksek seyrettiği Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış da pay piyasalarını baskılıyor.

Bu kapsamda ekonomiyi desteklemek amacıyla attığı adımlara bir yenisini daha ekleyen PBoC, politika faizi olarak nitelendirilmeye en yakın oran olan 1 yıllık kredi referans faizlerini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,80'den yüzde 3,70'e düşürdü. Banka, mortgage fiyatlamasında etkili olan 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 4,65'ten yüzde 4,60'a çekerken, beklentilerin altında kalan bu indirimin halihazırda likidite zorlukları yaşanan emlak sektörüne yönelik sınırlı da olsa bir rahatlama getireceği belirtiliyor.

PBoC, emlak sektöründeki borç problemleri karşısında 19 ayın ardından ilk kez geçen ay 1 yıllık LPR'de indirime gitmişti. Banka ayrıca, pazartesi günü de bir yıl vadeli kredi faiz oranı ile yedi gün vadeli ters repo anlaşmalarındaki faiz oranını 10'ar baz puan düşürmüştü.

Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre aralık ayında yıllık bazda ihracat yüzde 17,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti, ithalat ise yüzde 41,1'lik yükselişle piyasa öngörülerinin altında kaldı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,09 azalarak 3.555 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselerek 2.863 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 7.342 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 artışla 27.773 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 114,5 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 kayıpla 59.639 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3 primle 24.945 puanda seyrediyor.