Assombalonga: Adana Demirspor, benim için yeni bir başlangıç olacak
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Assombalonga: Adana Demirspor, benim için yeni bir başlangıç olacak

Assombalonga: Adana Demirspor, benim için yeni bir başlangıç olacak
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Spor

ADANA Demirspor'un yeni transferi 28 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu Britt Assombalonga, takımının Bolu kampına katıldı.

ADANA Demirspor'un yeni transferi 28 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu Britt Assombalonga, takımının Bolu kampına katıldı.

Adana'ya geldiği ilk gün gördüğü ilgi karşısında çok mutlu olduğunu kaydeden Assombalonga, "Adana Demirspor, benim için yeni bir başlangıç olacak. Sıcak bir şehir ve insanları çok iyiler. Burada olduğum için mutluyum" dedi.

Transfer döneminde hızlı günler geçiren Adana Demirspor'un geçen hafta kadrosuna katıp 3 yıllık sözleşme imzaladığı Demokratik Kongolu forvet Britt Assombalonga, takımının Bolu kampına katılarak çalışmalara başladı. Son olarak Middlesbrough forması giyen Assombalonga, takım antrenmanından sonra açıklamalarda bulundu. İngiltere'den Adana'ya geldiğini ve çok sıcak bir şehirle karşılaştığını kaydeden Assombalonga, gelir gelmez kentin birçok noktasını gezdiğini söyledi. Kendisini çok iyi hissettiğini belirten Assombalonga, "Bu kentin insanları çok iyiler. Gerçekten çok güzel bir ambiyans vardı. Beni çok güzel karşıladılar. Taraftar hakkında bilgiler aldım. Çok heyecanlandım. Bu benim için yeni bir başlangıç olacak. Burada olduğum için mutluyum" dedi.'BAŞKAN, ÇOK İYİ VE KOMİK BİRİ'Adana Demirspor'a imza atmadan önce kulüp hakkında araştırma yaptığını ve özellikle taraftarlardan çok etkilendiğini kaydeden Assombalonga, onların sahada inanılmaz bir güç yarattığını söyledi.26 yıl sonra kazanılan şampiyonluk sonrası Süper Lig'de başarı sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade eden Assombalonga, "Eminim ki başaracağız. Kendi adıma iyi bir şutör olduğumu söyleyebilirim. Attığım gollerin yüzde 90'ı ceza sahası içinden oluyor. Defansın arkasına koşu yapmayı seviyorum. Birebirde etkili olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Murat Sancak hakkında da konuşan Assombalonga, O'nun çok iyi ve komik biri olduğunu sözlerine ekledi.

Assombalonga: Adana Demirspor, benim için yeni bir başlangıç olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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