Assassin's Creed II, Haftaya Uplay'den Ücretsiz İndirilebilecek
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Assassin's Creed II, Haftaya Uplay'den Ücretsiz İndirilebilecek

Ubisoft, önümüzdeki hafta bir oyunu daha ücretsiz olarak PC oyuncularının beğenisine sunacak. Assassin's Creed II'nin, 14 Nisan 2020 itibarıyla Uplay üzerinden indirilebileceği ortaya çıktı.

11.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:53
Assassin's Creed II, Haftaya Uplay'den Ücretsiz İndirilebilecek

Ubisoft, önümüzdeki hafta bir oyunu daha ücretsiz olarak PC oyuncularının beğenisine sunacak. Assassin's Creed II'nin, 14 Nisan 2020 itibarıyla Uplay üzerinden indirilebileceği ortaya çıktı.

Zorunlu ihtiyaçlar dışında COVID-19 salgını yüzünden evlere kapanmak zorunda kaldığımız şu dönemde, büyük yayıncılar sağ olsunlar bizi oyunsuz bırakmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu elbette evde kalmaya devam etmemizi sağlamak için de yapılıyor ki işimize gelmiyor değil.

Ubisoft geçtiğimiz ayın sonlarına doğru Child of Light oyununu Uplay üzerinden ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Sıradaki ücretsiz oyun ise Assassin's Creed II olacak.

Mydealz ve Niko Partners bünyesinde çalışan Kıdemli Analist Daniel Ahmad, Fransız yayıncının ünlü serinin devam oyununu 14 Nisan 2020 Salı günü itibarıyla Uplay üzerinden ücretsiz olarak oyunculara sunacağını bildirdiler.

Assassin's Creed II will be free on uPlay (PC) this Tuesday, April 14th. https://t.co/cGo5K2Z7lh pic.twitter.com/QnGzaRzDZc

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 11, 2020

Resmi duyuru henüz yapılmadığı için, hangi tarihler arasında indirileceğine dair bir bilgi yok. Ancak Ahmad tarafından yapılan Twitter paylaşımındaki görsele bakacak olursak, sanki 14 - 21 Nisan 2020 tarihlerini kapsayacakmış gibi görünüyor. Salı günü geldiğinde her şeyi öğreneceğiz.

Assassin's Creed II konusu

Assassin's Creed II oyununun ana hikayesi on beşinci yüzyılda ve orta çağdan modernliğe geçiş dönemi İtalya'sında geçiyor. Ana karakter olan Ezio Auditore da Firenze, ailesine yapılan ihanet ve kurulan komplo karşısında intikam yemini ediyor ve Leonardo da Vinci'nin de yardımı ile Floransa, Forli, Toskana ve Venedik boyunca en güçlü ailelere karşı mücadele edeceği zorlu bir maceraya atılıyor. Aynı zamanda da usta bir suikastçı olmaya giden yolda basamakları birer birer çıkıyor.

Kaynak: Tamindir

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