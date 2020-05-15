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ASO 1. OSB çalışanlarına ücretsiz Kovid-19 tarama testi uygulaması başlatıldı

Ankara sanayisinin güçlü merkezi ASO 1. OSB, üretime devam etmek ve çalışanların sağlığı koruma altına almak için ücretsiz Kovid-19 tarama testi uygulaması başlattı.

ASO 1. OSB çalışanlarına ücretsiz Kovid-19 tarama testi uygulaması başlatıldı
15.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:20

Ankara sanayisinin güçlü merkezi ASO 1. OSB, üretime devam etmek ve çalışanların sağlığı koruma altına almak için ücretsiz Kovid-19 tarama testi uygulaması başlattı.

ASO 1. OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 300'ün üzerinde fabrikayı barındıran, binlerce kişiye istihdam sağlayan ASO 1. OSB'de, fabrika çalışanlarına Kovid-19 tarama testi uygulanmaya başlandı. İlk olarak Kocaeli'deki OSB'lerde hayata geçirilen tarama testi uygulaması, çalışanların sağlını korumada ve olası salgının önüne geçmede kritik rol oynuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ankara Sanayi Odası ve ASO 1.OSB iş birliğinde başlatılan çalışmayla ASO 1.OSB'de yer alan işletmelerin çalışanlarına Kovid-19 testi yapılıyor.

Konuya ilişkin bilgiler veren ASO 1. OSB Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, koronavirüs salgınına karşı yerli ve milli imkanlarla topyekün bir mücadele sergilendiğini belirtti.

Bölgede üretimin aksamadan devam etmesi ve çalışanları sağlığını korumak adına, devletin belirlediği hijyen kurallarına ve tüm tedbirlere uyarak, üretime devam edildiğini vurgulayan Çalık, "ASO 1. OSB olarak bizde üretim yapan işletmelerimize elimizden gelen bütün destekleri sağlıyoruz. Sanayicilerimiz ve çalışanlarımız bizim için çok kıymetli. Bölgemizde üretimin aksamaması ve hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla bugün tarama testlerine Nurus firmamızla başladık. Talep eden bütün firmalarımıza bu testi uygulayacağız. Test malzemeleri ve laboratuvar hizmetleri Sağlık Bakanlığınca ücretsiz sağlanmakta olup, sürüntü alma işlemi ve laboratuvarlara aktarılması hizmet alımının bedeli ise Bölge Müdürlüğümüz tarafından karşılanmaktadır. İşletmelere gidilerek uygun koşullarda alınan numunelerin sonucu firmalarımızla paylaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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