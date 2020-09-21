Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında? Aslı Hünel şarkıları
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Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında? Aslı Hünel şarkıları

Oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşi olan ünlü isim Aslı Hünel, dünya evine girdi. Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında? Aslı Hünel'in şarkıları nelerdir?

Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında? Aslı Hünel şarkıları
21.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:41

Katıldığı programlarda adından sıkça söz ettiren Aslı Hünel, müzik kariyerinde başarılı adımlar attı. Kaybolan Yıllar, Aynalı Tahir gibi önemli yapımlarla adından bahsettiren Saruhan Hünel'in kardeşi olan Aslı Hünel, yıllardır sanat camiası içerisinde olan başarılı bir isimdir. Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında? Aslı Hünel şarkıları

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Annesi Arap, babası ise Selanik göçmeni olan Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Çok küçük yaşlarda şan dersleri alarak müzik kariyeri için adımlar atan Aslı Hünel, 14 yaşında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde yer aldı.

Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında? Aslı Hünel şarkıları

Aslı Hünel 11 Nisan 2018 tarihinde Savaş Yurtsever ile nikah masasına oturan ikilinin düğünü Baltalimanı'nda bir mekanda gerçekleşti. Düğüne sanat dünyasından pek çok isim de katıldı.

Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında? Aslı Hünel şarkıları

ASLI HÜNEL'İN ŞARKILARI

Aslı Hünel 1994 tarihinde "Büyük Hata" şarkısını Elenor müzik etiketiyle piyasaya sürmüştür.

Çok Özledim

Dağlar

Güneş Doğmuyor

Dönemem

Kendine İyi Bak

Yeminliyiz

Duygular

Sevdamız Bitmez

Kırmızı Gülün Alı Var

2019 Tarihinde "Bambaşka" Albümünü dijital platformlarda yayınladı.

Kaynak: Haberler.com

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