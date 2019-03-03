Aslan Erzurum'da 2 Puan Bıraktı

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sağ kanattan ilerleyen Emrah ceza sahasına hemen dışından sert vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çeldi. 9. dakikada Scuk'un derinlemesine pasında defansın arkasına sarkan Rashad Muhammed topa vurmakta geç kalınca Marcao meşin yuvarlağı kornere çeldi. 10. dakikada Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Rashad Muhammed sert vurdu, top az farkla dışarı çıktı. 13. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Belhanda'nın şutunda defanstan seken topa Feghouli sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti. 18. dakikada Obertan'ın ara pasıyla hareketlenen Rashad Muhammed ceza sahasına girip, sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Muslera'nın sağından topu filelerle buluşturdu. 1-0 24. dakikada Belhada'nın pasıyla topla buluşan Feghouli ceza sahasına girmeden sert vurdu top yandan dışarı gitti. 42. dakikada Ndiaye kaptığı topla ceza sahası önüne kadar gelerek ceza sahası içi sağ tarafından bulunan Feghouli'ye bıraktı. Feghouli'nin çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı.

52. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Onyekuru'nun ortasında ceza sahası içinde Mitroglou'nun ceza yayına doğru çevirdiği topla buluşan Belhanda'nın düzgün bir vuruşu filelere gitti. 1-1 61. dakikada Selçuk'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Luyindama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 64. dakikada Taylan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Scuk'un yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 78. dakikada Belhanda'nın ceza sahasına çevirdiği topa savunma ters bir vuruş yaptı kaleci Sehic topu zorlukla kurtardı.

KÜNYE

Stat: Kazım Karabekir Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx BB Erzurumspor: Sehic xx, Lokman xxx, Egemen xxx (Kone dk.85 ?), Leo xx, Serkan xx, İbrahim xxx, Scuk xx, Emrah xx (Taylan dk. 58 xx), Obertan xxx, Eduok xx (Tshabalala dk.90 ?), Rashad Muhammed xxx Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Sunu, Munsy, Sefa Akgün Teknik Direktör: Mehmet Özdilek Galatasaray: Muslera xx, Marcao xx, Semih xx (Linnes dk. 46 xx), Lyundama xx, Emre Taşdemir xx, Ndiaye xx, Selçuk x (Diagne dk. 69 x), Feghouli xxx, Belhanda xx, Onyekuru xx, Mitroglou xx (Emre Akbaba dk. 75 xx) Yedekler: İsmail, Ahmet, Sinan, Donk, Ömer, Yunus, Muğdat, Teknik Direktör: Fatih Terim Goller: Rashad Muhammed (dk. 18) (BB Erzurumspor), Belhanda (dk. 52) (Galatasaray) Sarı kart: Emre Taşdemir (Galatasaray)

(Sefa Tetik - Ahmet Akbuğa/İHA)

Kaynak: İHA