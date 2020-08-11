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ASİSGUARD'ın yeni Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün oldu

Savunma alanında Türkiye'ye özgün yerli ve milli ürünler kazandıran, bu alandaki kabiliyetlerini dost ve müttefik ülkelere de taşıyan ASİSGUARD'da Genel Müdürlük görevini Mustafa Barış Düzgün üstlendi.

ASİSGUARD'ın yeni Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün oldu
11.08.2020 18:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:26

Savunma alanında Türkiye'ye özgün yerli ve milli ürünler kazandıran, bu alandaki kabiliyetlerini dost ve müttefik ülkelere de taşıyan ASİSGUARD'da Genel Müdürlük görevini Mustafa Barış Düzgün üstlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, askeri kara araçları elektroniği, otonom mikro, mini ve orta sınıf insansız hava araçları, elektro-optik, sınır güvenliği, yapay zeka ve büyük veri alanlarında sistem, alt sistem, donanım ve yazılım geliştiren ASİSGUARD'ın Genel Müdür pozisyonuna Düzgün atandı.

ASİSGUARD'da daha önce Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Barış Düzgün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. ODTÜ'de yine aynı bölümde yüksek lisans da yapan Düzgün, kariyerine 1997'de ASELSAN'da başladı ve kurumun Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığında sırasıyla Tasarım Mühendisi, Elektronik Tasarım Takım Liderliği ve Elektronik Tasarım Müdürü olarak görev yaptı.

DIGITEST Elektronik'te 2018 yılında İş Planlama, İnsan Kaynakları, Kalite Yönetimi, Sözleşme Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Düzgün, 2019'un Nisan ayında ASİSGUARD'da Mühendislik ve Teknoloji Direktörü olarak göreve başladı. Mustafa Barış Düzgün, Mart 2020'den bu yana ASİSGUARD'da Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Evli ve 2 çocuğu bulunan Düzgün, İngilizce biliyor.

Kaynak: AA

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