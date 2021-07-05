Aşırı kilo alan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi
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Aşırı kilo alan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi

Aşırı kilo alan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi
Haberler.com - Haberler | Spor

Brezilya'nın efsane futbolcusu Ronaldo Nazario, Formentera'da ailesiyle birlikte tatil yaparken görüntülendi. La Liga ekibi Real Valladoid'in sahibi olan Brezilyalı efsanenin aşırı kilolu hali dikkat çekti.

Bir döneme damga vuran ve birçok futbolcunun idolü olan Brezilya'nın efsane golcüsü Ronaldo Nazario ailesiyle birlikte tatiline devam ediyor. Eşi Celina Locks ve çocuklarıyla birlikte Formentera'da tatil yaparken görüntülenen Ronaldo'nun kilo hali hayrete düşürdü.

AİLESİYLE BİRLİKTE TATİL TADINI ÇIKARIYOR

İspanyol adasında bir süredir tatilini geçiren Ronaldo, 30 yaşındaki sevgilisi Celina Locks ve bir grup arkadaşıyla kıyı şeridinde bir yatta eğlenirken görüntülendi. Fenomen Ronaldo'nun aşırı kilolu hali dikkatlerden kaçmadı. Efsane futbolcu Ronaldo, İspanya La Liga'da mücadele eden Real Valladolid'in çoğunluk hissesini almış ve kulüp başkanlığına başlamıştı.

Aşırı kilo alan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi
Aşırı kilo alan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi
Aşırı kilo alan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi
Aşırı kilo alan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi
Aşırı kilo alan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi
Aşırı kilo alan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi
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