Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri sahiplerini buldu Kibar Holding'in, çalışanlarının yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini ortaya çıkarmak, ödüllendirmek ve başarı hikayelerini grup şirketleriyle paylaşmak üzere hayata geçirdiği Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri'nin dördüncüsü sahiplerini buldu.

Kibar Holding'in, çalışanlarının yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini ortaya çıkarmak, ödüllendirmek ve başarı hikayelerini grup şirketleriyle paylaşmak üzere hayata geçirdiği Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri'nin dördüncüsü sahiplerini buldu.

Kibar Holding'in açıklamasına göre, "Her başarılı proje, önce bir fikir damlasıyla başlar ve dalgalar halinde yayılır" mottosuyla gerçekleştirilen ödüllerde, grup şirketleri içerisinde 4 kategoride 32 proje yarışırken, birinci, ikinci ve üçüncü projeler ön değerlendirme komitesi ve jürinin puanlarıyla belirlendi.

Pandemi sebebiyle dijital ortamda gerçekleştirilen etkinlikte ödüller sahiplerini buldu. "Verimlilik ile Değer Katanlar", "Müşteride Fark Yaratanlar", "İş Birliği Oluşturanlar" ve "İnovasyon ile Geleceğe Yön Verenler ve Dijitalleşenler" olmak üzere 4 ana kategoride yarışan proje sahipleri, ödül töreninde Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kibar ve Kibar Holding ÜSt Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı ile dijital ortamda buluştu.

32 proje mücadele etti

Hem saha hem de ofis çalışanlarının katıldığı Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri'nde grup şirketleri tarafından seçilen 32 proje yarıştı. 21-24 Temmuz'da ön değerlendirme süreciyle başlayan yarışmada projeler, öncelikle şirketlerdeki kategori sorumlularından oluşan komitelerde teknik değerlendirmeden geçti.

Yarışma, 12-13 Ağustos'ta jüri sunumlarıyla devam ederken, üst yönetimden oluşan jüri ekibinin değerlendirmesi sonucu kategori birincileri, ikincileri ve üçüncüleri belirlendi.

Bir kategori birinciliği, bir kategori ikinciliği ve iki kategori üçüncülüğü ile en fazla ödülü Assan Hanil alırken, Assan Foods, Assan Alüminyum, İSPAK ve Assan Panel diğer ödül alan grup şirketleri oldu.

"Yaratıcı yenilikçi fikirleri geliştirmek istiyoruz"

Açıklamada yarışmaya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru, Mavi Damla Ödülleri ile şirketteki gelişim ve birbirinden öğrenme kültürünü desteklediklerini bildirdi.

Bu yıl çalışanlardan gelen yenilikçi ve fark oluşturan önerilerle Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri'nde 32 projenin yarıştığını aktaran Kuru, şunları kaydetti:

"Yarışmada farklı bakış açıları sunan, yenilikçi ve bir o kadar da yaratıcı projeler yer aldı. Bu çalışmaların Kibar Holding bünyesi içinden çıkması bizler için ayrıca gurur verici. Önümüzdeki günlerde ödül alan ekipler, bilgi ve deneyimlerini grup şirketlerinde yaygınlaştırmak için tüm çalışanlarımızla bir araya gelip ilham vermeye devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan